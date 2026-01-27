Intel выпустила XeSS 3 MFG: генерация многих кадров доступна на видеокартах Arc и в играх с поддержкой XeSS 2

В новом драйвере Intel начала развертывание технологии масштабирования XeSS 3 с поддержкой генерации нескольких кадров. XeSS Multi-Frame Generation (MFG) имеет режимы 2x, 3x и 4x.





Intel заявила, что XeSS 3 с MFG не потребует от разработчиков обновления существующих игр, которые поддерживают XeSS 2. Любая игра, которая уже поддерживает генерацию дополнительного кадра XeSS 2, будет совместима с XeSS MFG. Включить режим можно на панели управления Intel Graphics Software. Компания также ожидает от производителей, что XeSS MFG будет доступна в настройках игр. Поскольку XeSS 3 поддерживает видеокарты Arc с блоками XMX, новая технология масштабирования будет доступна на дискретных Arc серии A и B, а также на интегрированных графических решениях на базе Xe2/Xe3.

Во время раннего практического испытания многокадровой генерации Intel XeSS на мероприятии Intel Tech Tour Tom’s Hardware обнаружил, что качество изображения было хорошим, без очевидных артефактов, которые бы выделяли сгенерированные кадры. Но задержка может быть ощутимой для игроков, выбирающих быстрые шутеры.





Самые новые драйверы Intel Graphics 32.0.101.8425 и 32.0.101.8362 также внедряют поддержку только что анонсированных процессоров Intel Core Ultra 3 с GPU Arc B390 и B37. Кроме того, драйверы предлагают множество обновлений для видеокарт Intel Arc A и B, а также интегрированной графики процессоров Core Ultra, включая Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S и Arrow Lake-H. Улучшена поддержка Pragmata, No Man’s Sky, Star Citizen, Ghost of Tsushim, The Finals, No Man’s Sky, Star Citizen, Mount & Blade II, а также Call of Duty Black Ops 6, исправлена нестабильность в бенчмарках.