Новости Технологии 27.01.2026 comment views icon

Intel выпустила XeSS 3 MFG: генерация многих кадров доступна на видеокартах Arc и в играх с поддержкой XeSS 2

author avatar

Андрій Русанов

Редактор новостей

Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація багатьох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2

В новом драйвере Intel начала развертывание технологии масштабирования XeSS 3 с поддержкой генерации нескольких кадров. XeSS Multi-Frame Generation (MFG) имеет режимы 2x, 3x и 4x.


Intel заявила, что XeSS 3 с MFG не потребует от разработчиков обновления существующих игр, которые поддерживают XeSS 2. Любая игра, которая уже поддерживает генерацию дополнительного кадра XeSS 2, будет совместима с XeSS MFG. Включить режим можно на панели управления Intel Graphics Software. Компания также ожидает от производителей, что XeSS MFG будет доступна в настройках игр. Поскольку XeSS 3 поддерживает видеокарты Arc с блоками XMX, новая технология масштабирования будет доступна на дискретных Arc серии A и B, а также на интегрированных графических решениях на базе Xe2/Xe3.

Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація багатьох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2

Во время раннего практического испытания многокадровой генерации Intel XeSS на мероприятии Intel Tech Tour Tom’s Hardware обнаружил, что качество изображения было хорошим, без очевидных артефактов, которые бы выделяли сгенерированные кадры. Но задержка может быть ощутимой для игроков, выбирающих быстрые шутеры.


Intel випустила XeSS 3 MFG: генерація багатьох кадрів доступна на відеокартах Arc та в іграх з підтримкою XeSS 2

Самые новые драйверы Intel Graphics 32.0.101.8425 и 32.0.101.8362 также внедряют поддержку только что анонсированных процессоров Intel Core Ultra 3 с GPU Arc B390 и B37. Кроме того, драйверы предлагают множество обновлений для видеокарт Intel Arc A и B, а также интегрированной графики процессоров Core Ultra, включая Meteor Lake, Lunar Lake, Arrow Lake-S и Arrow Lake-H. Улучшена поддержка Pragmata, No Man’s Sky, Star Citizen, Ghost of Tsushim, The Finals, No Man’s Sky, Star Citizen, Mount & Blade II, а также Call of Duty Black Ops 6, исправлена нестабильность в бенчмарках.

Популярные новости

arrow left
arrow right
Нашли выход: поставщик предлагает ПК без оперативной памяти во время кризиса
NVIDIA RTX 5090 подорожает до $5000 в 2026 году, — инсайдеры
Результаты тестов пяти новых процессоров Intel — от Core Ultra 5 332 до Ultra X7 358H
Слабое место Intel Core Ultra X9 388H: ограничение PCIe может помешать появлению дискретных видеокарт в ноутбуках
Оперативная память: воры похищают DDR5 из рабочих станций, а пользователи переходят на DDR3
Дефицит: AMD будет поставлять Ryzen 7 9850X3D с памятью и кулером за $1000
Samsung сворачивает производство SATA-SSD: эксперты прогнозируют ценовое "давление" на накопители в следующие 18 месяцев
Micron закрывает Crucial, чтобы сосредоточиться на ИИ — SSD и память исчезнут уже в феврале
Руководители Apple заселяются в отели рядом с заводами Samsung, чтобы "забронировать" оперативную память
MSI анонсировала RTX 5090 Lightning с дисплеем и питанием 1600 Вт от двух разъемов — видеокарту уже разогнали
Zephyr готовит компактную NVIDIA RTX 4070 Ti Super с одним кулером и массивным медным радиатором
Intel прекращает производство процессоров Core 12 Alder Lake Core 12
Intel готовит процессоры Core G3 на Panther Lake для портативных консолей: до 14 ядер CPU и 12 ядер GPU Xe3
Счастливчик приобрел игровую видеокарту NVIDIA за $8,4 — стоила $230, когда вышла
Видео демонстрации NVIDIA DLSS 4.5 Dynamic MFR с CES 2026, — Wccftech
Криво это норма: ASUS говорит, что неровный разъем ROG Matrix RTX 5090 является частью дизайна
Надежда на NVIDIA RTX 50 Super: Samsung начинает массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с.
"Кипятильник" за $4000: ютубер подал 750 Вт на 800-ваттную Asus ROG Matrix RTX 5090 только через 12V-2×6
Первый ПК на ARM с дискретной видеокартой и запущенным 3DMark — не AMD, NVIDIA или Intel
Intel готовит удар AMD: Core Ultra 400K с 144 МБ кэша bLLC и Ultra 9 386H, опережающий топовые Ryzen AI
Китайская видеокарта Fuxi A0 поддерживает трассировку лучей и масштабирование на основе графического IP Imagination DXD
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить