iPhone подождет. Британские министры предлагают запретить продажу смартфонов детям до 16 лет

80% опрошенных родителей в Великобритании считают, что смартфоны «вредны» для детей и молодежи, а 58% поддерживают их запрет.

Два месяца назад правительство Великобритании опубликовало инструкции по использованию мобильных телефонов в местных школах, после того, как ряд опросов показал, что общество искренне поддерживает подобные решения.

«Мы хотели бы, чтобы был введен закон, где смартфоны могли использовать только лица старше 16 лет», — сказала в интервью BBC Эстер Гей, мать 16-летней трансгендерной Брианны, которая в прошлом году была жестоко убита сверстниками. Убийцы, как сообщалось, увлекались роликами с реальными видео и пытками в даркнете.

The Guardian пишет, что британские министры сейчас рассматривают возможность запрета на продажу смартфонов лицам, не достигшим 16 лет. Однако официальных заявлений еще не звучало.

«Мы не комментируем спекуляции. Наше стремление сделать Великобританию самым безопасным местом для детей в Интернете является непоколебимым, о чем свидетельствует наш знаковый Закон о безопасности в Интернете», — сказал представитель правительства.

Согласно мартовскому опросу Parentkind, которое охватило 2496 родителей детей школьного возраста в Англии, оказалось, что 58% респондентов считают, что правительство должно запретить смартфоны для детей в возрасте до 16 лет. Кроме того, более четырех из пяти родителей считают, что смартфоны «вредны» для детей и молодежи.

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