Исследование: 13% украинских интернет-пользователей являются владельцами криптовалют

Как свидетельствуют результаты онлайн-исследования Kantar TNS Online Track, украинские интернет-пользователи достаточно хорошо осведомлены о криптовалютах. Исследование проводилось методом онлайн-опроса в промежуток времени с 20.04.2018 по 30.04.2018. География опроса – вся Украина за исключением зоны проведения АТО и аннексированной Автономной Республики Крым. В опросе принимали участие мужчины и женщины в возрасте 18-55 лет, проживающие в городах. Выборка 1000 респондентов, квотная по полу, возрасту, региону и размером населённого пункта.

Согласно данным опроса, 72% респондентов знают, что такое криптовалюты. 5% опрошенных совершенно не знакомы с криптовалютами, а ещё 23% респондентов слышали лишь название. Наиболее популярной криптовалютой для украинцев является Bitcoin, о ней наслышаны 98% тех, кто относит себя к осведомлённой категории. Второй по популярности оказалась валюта Litecoin с показателем 29%. В пятёрку наиболее известных украинцам криптовалют также вошли Bitcoin Cash (27%), Dash (24%) и NEM/XEM (6%). Наиболее осведомлёнными о криптовалютах являются мужчины (81%) и представители молодёжи (79%).

13% респондентов оказались владельцами криптовалют. При этом самой популярной снова оказалась криптовалюта Bitcoin, которая имеется в распоряжении 88% владельцев. На втором месте оказался криптоактив Bitcoin Cash (25%), на третьей позиции – Litecoin (18). Криптовалюты Dash и Ethereum оказались в распоряжении 7% владельцев. Вместе с тем, 87% украинских интернет-пользователей не владеют криптовалютами. Половина из них не доверяют этому цифровому активу. 28% из тех, кто не владеет криптовалютами, не имеет необходимого для этого технического оснащения, а 20% — не понимают системы обращения, 8% и вовсе не понимают, что из себя представляют криптовалюты. Также отпугивают от владения криптовалютами их высокая стоимость (8%) и слабая возможность использования криптомонет для расчётов.

Ровно треть респондентов считает, что криптовалюты нужно уравнять с обычными деньгами, а 36% считают, что делать этого не нужно. Не определились с ответом 31% участников опроса. При этом 41% украинских интернет пользователей считает, что на государственном уровне нужно поддерживать свободный оборот криптовалют. В то же время 19% респондентов уверены в том, что оборот криптовалют нужно запретить на государственном уровне.

Источник: tns-ua