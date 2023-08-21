Веб-версия Threads станет доступной уже в начале этой недели, – WSJ

Meta может запустить веб-версию соцсети Threads в начале этой недели, говорится в отчете The Wall Street Journal.

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Возможность была наиболее востребованной среди пользователей с момента запуска платформы, и недавно Марк Цукерберг в конце концов анонсировал ее появление вместе с функцией поиска – в следующие несколько недель.

Источники WSJ сообщают, что планы по запуску веб-версии «не окончательны и могут измениться». Руководитель Threads и Instagram Адам Моссери на прошлой неделе писал в Threads, что Meta тестирует «раннюю версию внутренне в течение недели или двух», но понадобится еще «определенная работа» перед широким выпуском.

Threads запустили как альтернативу Twitter и текстовое ответвление Instagram полтора месяца назад, и, несмотря на рекордный старт в 150 млн загрузок за неделю, количество пользователей в соцсети постепенно сокращалось – в июле у Threads было 8 миллионов ежедневно активных пользователей, что на 82% меньше пика.

Такие показатели можно связать с несовершенством соцсети и тем, что она не принесла интернет-пользователям чего-то нового. Платформа была действительно похожа на Twitter – однако модерация работала, как и в других продуктах Meta. Сам Цукерберг заявлял, что компания предоставит приоритет «сохранению и совершенствованию основ» программы перед переходом к росту и монетизации.

Недавно компания добавила ленту друзей, а также возможность верифицировать профиль Threads на Mastodon, что является первой ощутимой связью платформы с децентрализованными социальными сетями.