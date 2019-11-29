Камера Samsung Galaxy S11+ получит перископический модуль с круглым объективом





Очередная утечка проливает свет на камеру смартфона Samsung Galaxy S11+. По данным осведомлённых источников, устройство получит камеру с 5-кратным увеличением, реализованным с помощью перископа. Но при этом конструкция перископического модуля будет отличаться от тех, которые сейчас доступны на рынке.

Современные перископические камеры в смартфонах оснащаются объективами прямоугольной формы. Это позволяет свету лучше проникать к сенсору, который также имеет прямоугольную форму. Но если верить рендерам, то в случае Galaxy S11+ компания Samsung решила перейти на использование более традиционного круглого объектива для перископического модуля. На задней панели устройства можно видеть несколько круглых объективов и ни одного прямоугольного.

Как утверждают источники, ссылаясь на инсайдерскую информацию, финальный дизайн камеры смартфона Galaxy S11+ не будет столь «беспорядочным». Очевидно, речь идёт о том, что объективы камер на рендере расположены несимметрично. Кстати, предыдущие утечки рендеров модели Galaxy S11 демонстрировали более гармоничный дизайн блока камер на задней панели.

Источник: gsmarena