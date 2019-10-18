«Киевстар» сделал безлимитным трафик для мобильного шутера Call of Duty: Mobile





Украинский оператор мобильной связи «Киевстар» решил присоединиться к хайпу вокруг мобильного шутера Call of Duty: Mobile и объявил о безлимитном трафике для этой игры.

С 18 октября 2019 года абоненты «Киевстар» могут играть онлайн в мобильную игру Call of Duty: Mobile безлимитно, то есть без списания мегабайтов из пакета услуг. Воспользоваться безлимитом до 30 ноября смогут все абоненты предоплаты и контракта независимо от тарифного плана.

А уже с 1 декабря 2019 года Call of Duty: Mobile станет частью сервиса «Игры без ограничений», благодаря которому популярными мобильными играми и сервисами без тарификации мобильного интернета могут пользоваться абоненты Киевстара в тарифах «Общение без границ», «Развлечения без границ» и «Видео без границ».

«Наша цель – быть лучшим мобильным оператором для геймеров. Для них мы предлагаем безлим к популярным играм и сервисам, запускаем совместные продукты с игровыми компаниями и поддерживаем украинский киберспорт. А с сегодняшнего дня все наши клиенты могут безлимитно играть в новую популярную игру Call of Duty: Mobile, которая за короткий промежуток времени побила рекорд по количеству скачиваний во всем мире», – прокомментировал Павел Даниман, директор по маркетингу Киевстар.

Напомним, что Call of Duty: Mobile – это бесплатная мобильная игра в жанре онлайн-шутера, которая доступна для смартфонов на платформах Android и iOS. Только за одну неделю с момента выпуска, игра установила мировой рекорд по количеству загрузок (более 100 млн), а также заняла первые места в рейтингах десятков стран мира.





Кроме Call of Duty: Mobile абоненты Киевстар также могут играть онлайн в Minecraft и World Of Tanks BLITZ, смотреть видео в Twitch и пользоваться приложением Steam без тарификации мобильного интернета. Всего же в новых тарифах Киевстар предлагает безлим для 42 популярных приложений, среди которых YouTube, Instagram, Telegram, Google Play Music, Apple Music, Netflix и др.

Источник: Киевстар