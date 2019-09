Бесплатный мобильный шутер Call of Duty: Mobile с режимом королевской битвы выйдет на платформах Android и iOS 1 октября 2019 года [трейлер]

Компания Activision объявила, что мобильный шутер Call of Duty: Mobile выйдет на платформах Android и iOS уже 1 октября 2019 года и будет доступна по модели free-to-play во всех странах, где работают сервисы Google Play и the App Store.

В мобильной игре можно будет встретить элементы из других частей франшизы, включая Black Ops и Modern Warfare. Игроку обещают привычный FPS-геймплей, знакомые карты (Crash и Crossfire из Modern Warfare и Nuketown и Hijacked из Black Ops), мультиплеерные режимы (Team Deathmatch, Search and Destroy, Free-For-All), а также классический контент, включая персонажей и оружие.

Игра Call of Duty: Mobile также получит режим Battle Royale в котором на огромной новой карте сойдутся 100 игроков, чтобы выяснить, кто сильнее. В режиме королевской битвы можно будет играть в одиночку, вдвоем или в команде из четырех бойцов, при этом по карте можно будет быстро передвигаться на квадроцикле, вертолете и плоте. Игрок сможет выбрать режим с видом от первого или третьего лица, а также один из шести доступных классов бойцов.

Отметим, что изначально игра Call of Duty: Mobile была разработана компанией Tencent для китайского рынка под именем Call of Duty: Legends of War, однако растущая популярность мобильных шутеров привела к тому, что создатели решили выпустить ее и на рынки Европы и США. Летом разработчики провели публичное тестирование проекта.

Источник: Engadget