Спустя сутки после релиза мобильный шутер Call of Duty: Mobile вышел на первые места в 45 (iOS) и 19 (Android) странах мира, включая Украину





Бесплатный мобильный шутер Call of Duty: Mobile с режимом королевской битвы вышел на смартфонах под управлением Android и iOS только вчера, однако это не помешало ему занять лидирующие позиции в магазинах контента.

В частности, по данным сервиса Sensor Tower игра находится на первом месте в магазине App Store (iOS) в 45 странах мира, включая Украину (и еще в 22 странах занимает место со 2 по 5). Если говорить о Google Play (Android), то показатели немного скромнее — первое место в 19 странах (и еще в 36 странах занимает место со 2 по 5).

Напомним, что в мобильной игре Call of Duty: Mobile можно встретить элементы из других частей франшизы, включая Black Ops и Modern Warfare. Игроку обещают привычный FPS-геймплей, знакомые карты (Crash и Crossfire из Modern Warfare и Nuketown и Hijacked из Black Ops), мультиплеерные режимы (Team Deathmatch, Search and Destroy, Free-For-All), а также классический контент, включая персонажей и оружие.

Она также получила режим Battle Royale, в котором на огромной новой карте сойдутся 100 игроков, чтобы выяснить, кто сильнее. В режиме королевской битвы можно будет играть в одиночку, вдвоем или в команде из четырех бойцов, при этом по карте можно будет быстро передвигаться на квадроцикле, вертолете и плоте. Игрок сможет выбрать режим с видом от первого или третьего лица, а также один из шести доступных классов бойцов.

Источник: Sensor Tower