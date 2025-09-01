Зрителей фильма "Долгая прогулка" заставят идти со скоростью 3 мили в час на беговых дорожках

Некоторые кинотеатры установят беговые дорожки на показах фильма «Долгая прогулка», чтобы зрители могли имитировать соревнования из экранизации Стивена Кинга. Скорость ходьбы идентична сюжету — 3 мили в час (4,8 км/ч).

Речь идет о закрытых показах в отдельных кинотеатрах Лос-Анджелеса, которые будут транслировать фильм «Долгая прогулка» за две недели до официальной премьеры. Привычные мягкие сиденья там заменят на беговые дорожки, и если зритель не сможет поддерживать необходимый темп, его попросят покинуть зал.

Условия призваны имитировать сюжет самого фильма, который экранизирует одноименный роман Стивена Кинга 1979 года. По сюжету в соревнование на выживание вовлекают 50 парней-подростков, которые вынуждены непрерывно идти со скоростью не менее 3 миль в час: если участник идет слишком медленно он получит предупреждение, на третий раз — его застреливают.

В прошлом месяце один из актеров «Долгой прогулки» Гарретт Веринг рассказал в интервью, что во время съемок попробовал втайне отслеживать количество шагов, которую будут преодолевать актеры. Финальный результат шокировал всех:

«У меня все время был телефон в рюкзаке, поэтому мне пришлось его прятать, но у меня был счетчик. Мы все проходили от 12 до 25 км в день. Так сколько же это? От 25 000 до 30 000 шагов?».

Среди остального актерского состава: Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон и Марк Хэмилл, который появляется в роли майора-психопата, терроризирующего участников шествия. Срежиссировал фильм Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры»).

ITC.ua у Telegram: нас читає навіть ChatGPT ПІДПИСАТИСЯ

Премьера фильма «Долгая прогулка» в кинотеатрах запланирована на 12 сентября, в Украине — днем ранее. Ранее мы уже видели пару трейлеров и первые реакции критиков, которые определили ленту «как двухчасовую паническую атаку, что может разбить сердце» и «одну из лучших экранизаций Кинга, бесспорно достойную Оскара».

Источник: EW