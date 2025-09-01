Новости Кино 01.09.2025 comment views icon

Зрителей фильма "Долгая прогулка" заставят идти со скоростью 3 мили в час на беговых дорожках



Катерина Даньшина

Редактор новостей

Некоторые кинотеатры установят беговые дорожки на показах фильма «Долгая прогулка», чтобы зрители могли имитировать соревнования из экранизации Стивена Кинга. Скорость ходьбы идентична сюжету — 3 мили в час (4,8 км/ч).

Речь идет о закрытых показах в отдельных кинотеатрах Лос-Анджелеса, которые будут транслировать фильм «Долгая прогулка» за две недели до официальной премьеры. Привычные мягкие сиденья там заменят на беговые дорожки, и если зритель не сможет поддерживать необходимый темп, его попросят покинуть зал.

Условия призваны имитировать сюжет самого фильма, который экранизирует одноименный роман Стивена Кинга 1979 года. По сюжету в соревнование на выживание вовлекают 50 парней-подростков, которые вынуждены непрерывно идти со скоростью не менее 3 миль в час: если участник идет слишком медленно он получит предупреждение, на третий раз — его застреливают.

В прошлом месяце один из актеров «Долгой прогулки» Гарретт Веринг рассказал в интервью, что во время съемок попробовал втайне отслеживать количество шагов, которую будут преодолевать актеры. Финальный результат шокировал всех:

«У меня все время был телефон в рюкзаке, поэтому мне пришлось его прятать, но у меня был счетчик. Мы все проходили от 12 до 25 км в день. Так сколько же это? От 25 000 до 30 000 шагов?».

Среди остального актерского состава: Купер Хоффман, Бен Ван, Джуди Грир, Роман Гриффин Дэвис, Чарли Пламмер, Дэвид Джонссон и Марк Хэмилл, который появляется в роли майора-психопата, терроризирующего участников шествия. Срежиссировал фильм Фрэнсис Лоуренс («Голодные игры»).

Премьера фильма «Долгая прогулка» в кинотеатрах запланирована на 12 сентября, в Украине — днем ранее. Ранее мы уже видели пару трейлеров и первые реакции критиков, которые определили ленту «как двухчасовую паническую атаку, что может разбить сердце» и «одну из лучших экранизаций Кинга, бесспорно достойную Оскара».

«В 1967-м не было чат-ботов и прочего дерьма»: Стивен Кинг исправил давнюю ошибку книги в фильме «Долгая прогулка»

Источник: EW

