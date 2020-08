Курс акций Tesla впервые в истории превысил $2000. За год компания подорожала почти в десять раз

11 августа совет директоров Tesla утвердил сплит акций в соотношении пять к одному, после чего курс ценных бумаг известного американского производителя электромобилей резко пошел вверх. И вот вчера был пройден очередной знаменательный рубеж в $2000 (говоря точнее, по итогам торговой сессии на бирже NASDAQ 20 августа курс акций Tesla вырос на 6,56%, достигнув отметки $2 001,83). Это новый абсолютный рекорд для Tesla.

В результате нового скачка курса рыночная капитализация Tesla достигла $373,06 млрд, что позволило лидеру еще сильнее оторваться от остальных автомобильных компаний — капитализация ближайшего соперника Toyota составляет $219,04 млрд. До самой дорогой американской компании Apple с ее $2 трлн Tesla еще далеко, но такими темпами компания Илона Маска может относительно быстро нагнать и технологического гиганта.

Одновременно состояние основателя и главы Tesla Илона Маска увеличилось на $5,18 млрд, до $95,2 млрд, и он поднялся на четвертое место в рейтинге миллиардеров по версии Bloomberg.

С момента объявления о сплите акций 11 августа Tesla подорожала на 40% без каких-либо других существенных катализаторов. Для сравнения, Apple, которая объявила о сплите акций за две недели до Tesla, с момента объявления о дроблении акций подорожала на 20%. Собственно, курс акций Tesla стабильно растет высокими темпами последние три месяца, несмотря на отсутствие каких-либо крупных анонсов новых продуктов. С другой стороны, нынешние успехи производителя, который стремительно наращивает темпы продаж и строит новые заводы — все это не остается без внимания инвесторов и отражается в стоимости его ценных бумаг.

В прошлом месяце Tesla отчиталась о прибыли четвертый квартал подряд — $104 млн против $408 млн чистого убытка год назад и скромных $16 млн в первом квартале 2020 года. Теперь ее могут включить рейтинг 500 крупнейших компаний США S&P500, а это, как отмечает NYT, может заинтересовать новых крупных инвесторов.

Еще одна из возможных причин — это медленное сжигание коротких позиций, поскольку все больше шортселлеров (держатели коротких позиций на бирже, которые берут в долг у брокеров акции и продают их, чтобы купить по более низкой цене и получить прибыль на падении стоимости компании) отказываются связываться с Tesla. То есть, да, похоже, что Маск наконец победил шортселлеров.

Управляющий директор S3 Partners и биржевой эксперт Игорь Душанивский в одном из твитов сообщил, что за последние 30 дней шортселлеры потеряли более 2 миллионов акций.

$TSLA short int is $19.87BN; 10.53MM shs shorted;7.10% of float;0.30% fee.Shs shorted down -2.15MM shs,-17%, over last 30 days as price rose +26% & down -637K shs,-6.%, last week. Shorts down -$23.67BN in 2020 mark-to-market losses; down -$83MM on today's +0.42% move @elonmusk pic.twitter.com/9B5P4l1C2b

— Ihor Dusaniwsky (@ihors3) August 19, 2020