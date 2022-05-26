Квартальный отчет NVIDIA: рекордные $8,29 млрд дохода и «номинальные» продажи ускорителей CMP для майнинга

NVIDIA заявила о рекордной выручке за первый квартал 2022 года – $8,29 млрд. Это на 46% больше первого квартала прошлого года и на 8% больше четвертого квартала. Основная прибыль пришла от центров обработки данных и игр.

Выручка NVIDIA за квартал, который завершился 1 мая 2022 года, составила $8,288 млрд, а чистая прибыль – $1,618 млрд ($0,64 за акцию). Валовая маржа – 65,5%. Год назад эти показатели были $5,661 млрд, $0,76 и 64,1% соответственно. Выплаты по акциям запланированы на 1 июля 2022 года.