Квартальный отчет NVIDIA: рекордные $8,29 млрд дохода и «номинальные» продажи ускорителей CMP для майнинга

NVIDIA заявила о рекордной выручке за первый квартал 2022 года – $8,29 млрд. Это на 46% больше первого квартала прошлого года и на 8% больше четвертого квартала. Основная прибыль пришла от центров обработки данных и игр.
- Выручка NVIDIA за квартал, который завершился 1 мая 2022 года, составила $8,288 млрд, а чистая прибыль – $1,618 млрд ($0,64 за акцию). Валовая маржа – 65,5%. Год назад эти показатели были $5,661 млрд, $0,76 и 64,1% соответственно. Выплаты по акциям запланированы на 1 июля 2022 года.
- Во втором квартале компания ожидает выручку в размере $8,10 млрд, куда уже внесли предполагаемое сокращение от прекращения бизнеса с россией и пандемическими ограничениями в Китае.
- Ожидаемая валовая прибыль запланирована на 65,1%, а операционные расходы могут составить $2,46 млрд.
- Выручка от бизнес-подразделения «OEM и другое» упала до $158 млн. Это на 52% меньше, если сравнивать с первым кварталом прошлого года. На подразделение пришлось всего 2% всей выручки.
- На продажи отдела «OEM и другое» повлияло снижение спроса на специализированные ускорители для майнинга. NVIDIA не раскрыла точную сумму продаж, но назвала ее «номинальной» по сравнению со $155 млн в первом квартале прошлого года.
- В прошлом году общая выручка компании составила $26,914 млрд, а чистая прибыль — $9,752 млрд. Процессоры для майнинга принесли $550 миллионов.