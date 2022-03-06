NVIDIA прекращает все поставки в россию из-за вторжения в Украину

NVIDIA присоединяется к AMD и Intel, прекращая продажи в россию. Компания стала последним технологическим гигантом Кремниевой долины, заявившей о приостановке коммерческой деятельности в стране-агрессоре.

Издание PCMag считает, что это станет значительным ударом для геймеров и энтузиастов ПК в россии.

«Мы не продаем в россию», — заявил представитель Nvidia.

К сожалению, эта цитата — все, что заявили в компании, прямо не уточнив причин.

Другой источник уверяет, что запрет коснется всех продуктов NVIDIA. Это означает, что под запретом не только графические процессоры, но и весь портфель продуктов, включая центры обработки данных, искусственный интеллект, автомобилестроение и так далее.

Многие партнеры NVIDIA находятся в Китае, который прямо не осудил вторжение россии. Однако несколько дней назад страна изменила свою позицию, заявив, что крайне обеспокоена ущербом, причиняемым гражданскому населению в Украине.

Официальные санкции США в отношении россии не ограничивают доставку бытовой электроники, которая не предназначена для военных целей. Тем не менее, AMD, Intel и NVIDIA сделали все возможное для блокировки продаж своей продукции.