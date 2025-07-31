Новости Устройства 31.07.2025 comment views icon

Китай догоняет AMD: процессор Zhaoxin KH-50000 с 96 ядрами и 12x DDR5 соответствует серверному EPYC 9004

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Олексій Єрін

Автор новостей

Китай догоняет AMD: процессор Zhaoxin KH-50000 с 96 ядрами и 12x DDR5 соответствует серверному EPYC 9004

Китайская компания Zhaoxin представила новые высокопроизводительные процессоры с количеством ядер до 96 штук и рабочими частотами до 3 ГГц.

На выставке World Artificial Intelligence Conference (WAIC) 2025 китайская компания Zhaoxin показала два своих процессора: Kaisheng KH-50000 и KaiXian KX-7000N. Первая модель предназначается для серверного сегмента рынка, вторая — для обработки ИИ в рабочих станциях и потребительских ПК.

Kaisheng KH-50000 включает в себя 96 ядер с рабочей частотой от 2,2 ГГц до 3 ГГц и является продолжением развития линейки KH, предшественник которой, KH-40000, имеет всего 32 ядра. Изменилась ли в новом поколении архитектура — пока неизвестно. Однако учитывая тот факт, что количество ядер у KH-50000 возросло втрое по сравнению с предшественником, скорее всего, ответ на этот вопрос — утвердительный.

Также на данный момент остается закрытой информация о поддержке SMT (у KH-40000 она отсутствует). Если в новом CPU она все же есть, то это выводит его на уровень AMD EPYC 9004 (Genoa). Так как по всем остальным основным характеристикам, таким как кэш L3 384 МБ, 128 линий PCIe 5.0, 12-канальная оперативная память DDR5 с ECC и Compute Express Link (CXL), оба процессора одинаковы. Также известно о поддержке интерфейса ZPI (Zhaoxin Processor Interconnect) 5.0, который позволяет устанавливать от 2 до 4 таких чипов в одну материнскую плату.

Китай наздоганяє AMD: процесор Zhaoxin KH-50000 з 96 ядрами та 12x DDR5 відповідає серверному EPYC 9004
ТТХ Zhaoxin KH-50000 / Zhaoxin

KaiXian KX-7000N предназначается для обработки искусственного интеллекта в рабочих станциях. Он является обновленной версией уже выпущенного ранее KX-7000 и отличается от него наличием встроенного NPU-блока. Это первый чип компании с нейропроцессором, однако это все, что о нем известно, другие характеристики пока не раскрыты. Известно только, что от модели без «N» в названии, он будет отличаться большим количеством ядер и более быстрым интерфейсом PCIe 5.0.

В последнее время новостей о китайских комплектующих становится все больше: процессоры, видеокарты, накопители и многое другое. Возможно, уже в ближайшее время мы станем свидетелями того, как все эти компоненты начнут навязывать серьезную конкуренцию известным западным брендам.

Источник: Tom’s Hardware

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