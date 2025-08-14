Китайский производитель будет платить клиентам за ожидание новых авто — за 2 недели можно "заработать" $100

Клиенты, которые не получат свое авто в течение месяца, могут рассчитывать на выплату $7 за каждый дополнительный день ожидания — или же около $100 за две недели.

Такую новацию предложили в Onvo, суббренде Nio, чтобы удержать потенциальных покупателей электрических SUV L90 и L60.

В своем последнем заявлении компания признает, что некоторые клиенты провели «значительную подготовку» к приобретению, включающую продажу старых авто и планирование семейных поездок в ожидании новинок, поэтому им предложат компенсацию. Если по каким-то причинам доставка не состоится в течение 28 дней с момента оформления заказа, клиентам будут начислять 500 кредитных баллов ежедневно, в эквиваленте 50 юаней или $7.

Onvo представила шестиместный L90 31 июля, тогда как поставки стартовали 1 августа. В своем приложении компания пишет, что клиенты получат свои авто через 8-10 недель с момента заказа, на данный момент передано более 4000 единиц. Вариант на 7 мест начнут поставлять в конце сентября

В сообщении добавляют, что клиенты, которые зафиксировали заказ на L60 после 1 июля, также будут иметь право на компенсацию, если время ожидания превышает четыре недели

Вместе с тем «чемпионом по ожиданию» в Китае все же остается компания Xiaomi, которая еще в июле распродала новые электрокроссоверы YU7 на год вперед, вызвав гнев остальных клиентов, которым предлагали ждать авто в течение 60 недель.

На данный момент три версии Xiaomi YU7 доступны для заказа в Украине на «Алло» по цене от 1,716 млн грн. Напомним, что с мая маркетплейс запустил продажу электрокаров в онлайне.

Источник: cnevpost, carnewschina