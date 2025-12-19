Леонардо Ди Каприо никогда не видел "Титаника": "Я на самом деле не смотрю свои фильмы"

Новости Кино 19.12.2025 comment views icon

Леонардо Ди Каприо признался, что никогда не видел «Титаник», который до сих пор остается культовым фильмом. Оказалось он вообще избегает собственных фильмов.

Об этом стало известно из выпуск программы «Актеры об актерах» от Variety и CNN, который вышел 17 декабря. Актриса Дженнифер Лоуренс, которая сыграла вместе с ним в сатирически-политической ленте «Не смотрите вверх», видел ли он когда-то «Титаник».

«Нет. Я его раньше не видел», — коротко ответил актер.

Лоуренс отреагировала мгновенно: «О, тебе стоит. Бьюсь об заклад, ты мог бы посмотреть его сейчас, он такой хороший». Но актер вместо шуток объяснил свою позицию.

«Я на самом деле не смотрю свои фильмы, а ты?» — спросил Леонардо Ди Каприо.

Лоуренс призналась, что тоже почти не возвращается к собственным ролям. Но завершила мысль шуткой, что если бы снялась в чем-то по типу «Титаника», то точно бы его посмотрела. Она вспомнила, что единственным ее исключением стал «Афера по-американски», который она включила из любопытства, чтобы понять, хорошо ли сыграла.

Это не первый раз, когда Ди Каприо говорит о нежелании смотреть собственные работы. В августе он подтвердил это в разговоре с Полом Томасом Андерсоном для Esquire, отметив, что редко возвращается к своим фильмам. В то же время актер признал, что фильм «Авиатор» смотрел чаще других. По словам Ди Каприо, эта лента стала для него особенной из-за сотрудничества с Мартином Скорсезе и многолетней подготовки к роли Говарда Хьюза.

«Мне было 30. Это был первый раз, когда как актер я почувствовал себя неотъемлемой частью производства, а не просто актером, нанятым для роли», — объяснял он.

Леонардо Ді Капріо ніколи не бачив "Титаніка": "Я насправді не дивлюся свої фільми”
Леонардо Ди Каприо в фильме «Авиатор»

Леонардо Ди Каприо подчеркнул, что именно тогда впервые почувствовал полную ответственность за проект и до сих пор воспринимает «Авиатор» как важный этап собственного профессионального взросления. Вскоре Леонардо Ди Каприо вернется к работе со Скорзесе. В начале 2025 года 20th Century возобновила работу над экранизацией «Дьявол в Белом городе», где он сыграет серийного убийцу Генри Холмса.

Хотя «Титаник» остается одной из самых успешных лент в истории кино, похоже, для него он не стал самым главным в карьере. Фильм Джеймса Кэмерона с Ди Каприо и Кейт Уинслет в главных ролях стал глобальным хитом и определил карьерный поворот для обоих актеров. Сам Ди Каприо ранее упоминал, что работа над лентой была экспериментом, к которому он и Уинслет пришли после независимого кино, не представляя, каким масштабным станет результат. А сама Кейт Уинслет признавалась, что слава от «Титаника» сделала ее жизнь «неприятной».

