«Любов для батьків» — новый социальный тариф «Київстар» для людей старше 60 лет за 125 грн/мес. Подключить его можно только в магазине по паспорту

«Київстар» представил новый тариф «Любов для батьків», который оператор представляет как специальное предложение как «клиентов элегантного возраста». Его ключевое отличие и преимущество — сниженная по сравнению с другими тарифами стоимость.

Детали и условия тарифа

«Любов для батьків» входит в актуальную линейку LOVE UA 2022 года, а стоимость тарифа составляет 125 грн/мес. За эту сумму оператор предлагает абонентам пакет услуг, а именно безлим для звонков в сети Київстар, 50 мин на другие мобильные и городские по Украине, 50 SMS, 5 ГБ мобильного интернета, а также одну дополнительную Суперсилу. Это дополнительные услуги, которые каждый клиент может подключить без доплат, в соответствии со своими потребностями.

Среди «Суперсил» на выбор, доступные в тарифе «Любов для батьків» без доплат:

дополнительные 100 минут на другие сети по Украине и за границу;

дополнительные 5 ГБ мобильного интернета;

услуга «Видео на ходу», позволяющая пользоваться популярными видеосервисами без тарификации интернета (YouTube, Kyivstar TV, Netflix, Megogo, Disney+, Apple TV, Amazon Video, 1+1 video).

Что касается нюансов: а) он только для абонентов старше 60 лет и людей с инвалидностью I-III группы; б) этот тариф — контрактный; то есть, обязательным условием является посещение магазина с паспортом (возможности заказать онлайн нет).

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Более подробно об условиях тарифа и его подключении можно узнать на сайте по ссылке.

Остается вспомнить, что два года назад «Київстар» предлагал схожий по позиционированию тариф, который назывался «Дзвінки для батьків» и стоил всего 60 грн/мес.

Социальная поддержка людей постарше

Кроме специального тарифа, «Київстар»также реализует социальную инициативу по поддержке людей старшего возраста. В рамках образовательного проекта «Смартфон для батьків» мобильный оператор создал серию видеоуроков. Специальный образовательный курс призван помочь старшим людям овладеть современными смартфонами, а также преодолеть цифровой разрыв между поколениями и развенчать возрастные стереотипы использования современных технологий. Образовательный сериал можно свободно просмотреть на официальном сайте.

С 1 декабря «Київстар» впервые с начала войны повысил абонплату некоторых тарифов подписки и контракта до 250/мес, обосновывая это необходимостью покрытия увеличенных расходов на восстановление и обновление инфраструктуры.