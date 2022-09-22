«Максим Оса та золото Песиголовця» — полноценный трейлер первого украинского кинокомикса о приключениях казака Корсунского полка в 30-40 годы XVII века

Вышел першый полноценный трейлер нашумевшего «долгостро»я украинского кинематографа «Максим Оса та золото Песиголовця» — первой в истории украинского кино адаптации комикса, сочетающего жанры детектива и фэнтези. В основе фильма авторства Мирослава Латика и Андрея Бабика лежит одноименный комикс Игоря Баранько, впервые вышедший двумя томами в 2008-2009 годах.

Трейлер

Действие козацкого приключенческого триллера происходит в 30-40 годы XVII века, за 10 лет до восстания Хмельницкого. По сюжету, польский король платит дань казакам, чтобы предотвратить восстание, но по дороге в кабак Нахмана золото исчезает, а из отряда из пяти сечевых козаков в корчму удалось добраться только одному. Выяснить таинственные обстоятельства смерти остальных и найти утраченные сокровища берется Максим Оса — хорунжему Корсунского полка придется распутать «змеиное кубло» и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем.

Кадры из фильма

Главного героя — харизматичного, грубого и острого на язык козака — в киноадаптации сыграл актер Киевского академического драматического театра на Подоле Василий Кухарский. Режиссер Мирослав Латик рассказал, что в своей работе предпринял попытку переосмыслить «книжный» образ украинского казака и избавиться от клейма «шароварщины».

Курс Розробка на Java Опануйте популярну мову програмування Java у зручний для вас час, та заробляйте від $1000 на початку кар’єри РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

«На комикс я опирался как на всеобщее настроение, потому что даже на уровне костюмов мы меняли стилистику. Я хотел больше грубости, меньше « шароварной » казачества, оскверненной советской властью, которая мне, как явление, не нравится. Я хотел это « перекроить » . События происходят за 10 лет до восстания Хмельницкого, соответственно, там такая казачья, которая нам, современным украинцам, более известна и понятна. Во время кадрирования опирались не на комикс Баранько , а на принцип комиксовых ракурсов кадров как таковых, в общем смысле экранизации комиксов. Мирослав Латик, украинский кинорежиссер

В фильме также снялись Ольга Макеева, Владимир Ющенко и Владимир Гурин.

Над фильмом работали целых 10 лет — о намерении адаптировать графический роман Игоря Баранько для большого экрана стало известно еще в 2012 году. С тех пор фильм прошел настоящий производственный ад — несколько раз менялся режиссер, актеры и съемочная команда, а сценарий переписывался прямо во время съемок. Съемки фильма длились 1,5 года — с перерывом на карантин, вызванный пандемией COVID-19. Натурные кадры из Киевской области дополнены интерьерными съемками в Ровенской и Житомирской областях. И вот сейчас кинолента вышла на финишную прямую — в украинский кинопрокат «Максим Оса та золото Песиголовця» выйдет 13 октября ко Дню украинского козацтва.

Фильм создан Киностудией детских и юношеских фильмов им. О.А. Ханжонкова при поддержке Государственного агентства Украины по кино, а за прокат в Украине отвечают Киномания и FILM.UA Distribution.