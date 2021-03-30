MediaTek впервые обошел Qualcomm и стал крупнейшим поставщиком процессоров для мобильных устройств по итогам 2020 года





Не в последнюю очередь благодаря санкциям против Huawei и партнерству с Xiaomi.

DigiTimes рассказал о смене лидера на рынке процессоров для мобильных устройств — в 2020 году MediaTek впервые в истории обошла многолетнего лидера Qualcomm. Тайваньский поставщик процессоров для мобильных устройств за год суммарно отгрузил OEM-производителям 351,8 миллиона чипсетов. Для сравнения, в 2019 году объем поставок составлял 238 миллионов штук. Благодаря столь стремительному наращиванию поставок мобильных процессоров доля MediaTek на мировом рынке за год увеличилась с 17,2% до 27,2%. Как отмечает Omdia, это впервые в истории MediaTek обошла Qualcomm и стала лидером мирового рынка по объему поставок мобильных процессоров.

Среди главных факторов успеха MediaTek — новая серия чипсетов Dimensity со встроенными модемами 5G, санкции США против Huawei со всеми вытекающими, а также партнерство с компанией Xiaomi, которая сейчас является третьим по величине производителем смартфонов в мире.

Собственно говоря, Xiaomi — крупнейший заказчик MediaTek. В 2020 году Xiaomi отгрузила на мировой рынок 63,7 миллиона телефонов с чипсетами MediaTek против 19,7 миллиона в 2019 году. Второй по величине производитель смартфонов с чипсетами MediaTek — Oppo. Китайский бренд за год нарастил поставки таких моделей с 46,3 миллиона до 55,3 миллиона штук. Вместе с сестринской Realme компания Oppo отгрузила в 2020 году 83,2 миллиона устройств с чипсетами MediaTek. В то же время Samsung увеличила объем закупок чипсетов у MediaTek до 43,3 миллиона в 2020 году.

Huawei также была вынуждена обратиться к MediaTek, после санкций США, блокирующих возможность закупки чипсетов у Qualcomm.

На руку MediaTek сыграла и пандемия, которая привела к продолжающему по сей день «кризису полупроводников». Во второй половине 2020 года спрос на рынке смартфонов сместился в сторону нижнего и среднего сегментов, в который пару лет назад ушла MediaTek, чтобы эффективнее конкурировать с Qualcomm.

Отраслевые аналитики прогнозируют MediaTek светлое будущее ввиду двух факторов: увядающего под санкциями США полупроводникового бизнеса Huawei и того, что сейчас рынок смартфонов растет в основном за счет развивающихся рынков, где спросом пользуются недорогие модели смартфонов.