Метро на Виноградарь. Киевметрострой запустил сайт с подробной информацией о проекте и фотографиями





Только на прошлой неделе мэр Киева Виталий Кличко заверил, что строительство долгожданного метро на Виноградарь, начавшееся с опозданием в полтора года от первоначальных сроков, идет по графику, а обе станции («Мостицкая» и «Проспект Правды») откроют до конца 2021 года. За неделю до этого главный подрядчик ПАО «Киевметрострой» сообщило о переносе даты завершения строительства на год. Сегодня тот же «Киевметрострой» сообщил о запуске сайта, посвященного проекту продления метро до Виноградаря — веб-ресурс расположен по адресу http://metrovinogradar.org.ua/.

Примечательно, что «Киевметрострой» теперь заявляет для открытия первых двух станций те же сроки — конец 2021 года. Собственно, вот хронология развития основный событий, взятая на сайте проекта метро на Виноградарь.

На сайте собрана различная информация с подробностями о проекте — она структурирована по разделам. Есть схема Сырецко-Печерской линии (изображение ниже), а также кое-какая инфографика с основными цифрами.

Кроме того, на сайте есть раздел с галереей фото с места строительства — работы ведутся одновременно на шести участках. Вот здесь можно посмотреть фото за январь 2020 года, чтобы самому визуально оценить степень готовности проекта.

Наконец, есть раздел с последними новостями со стройплощадки. В декабре был готов котлован для монтажно-щитовой камеры. Следующим основным событием, согласно таймлайну на сайте, указано открытие станций в конце 2021 года. И хотя по опубликованным фото очевидно, что впереди еще немало работы, промежуточные этапы и сроки на сайте решили не указывать.

Источник: metrovinogradar.org.ua