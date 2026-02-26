banner
Micron представила собственную GDDR7 3 ГБ со скоростью 36 Гбит/с

Micron вслед за Samsung и SK Hynix представила собственный модуль GDDR7 3 ГБ с пропускной способностью до 36 Гбит/с. 


Samsung и SK Hynix имеют более быстрые GDDR7 с пропускной способностью до 42,5 Гбит/с и 40 Гбит/с соответственно. В Micron отмечают, что их новый модуль на 12,5% быстрее предыдущего, который обеспечивал передачу до 32 Гбит/с. Сейчас в SK Hynix уже работают над GDDR7 со скоростью до 48 Гбит/с. Так что Micron откровенно отстает от конкурентов. 

С другой стороны, сейчас у Nvidia почти нет видеокарт, которые бы поддерживали такую скоростную передачу данных. Самой высокой скоростью обладает RTX 5080, поддерживая пропускную способность до 30 Гбит/с. Другие GPU, такие как 5090, используют более низкие скорости, около 28 Гбит/с. Однако стоит отметить, что RTX 5070 Ti и 5090D разгоняли до 34 Гбит/с с GDDR7 от SK Hynix и Samsung. 

Так что сейчас Micron нет необходимости выпускать модули GDDR7 со скоростью около 40 Гбит/с. Вероятно, что GPU следующего поколения, вроде серии RTX 60 или AMD Radeon будут использовать более скоростные GDDR7, однако для существующих видеокарт необходимости в этом нет. 


Появление конкурента SK Hynix и Samsung со стороны Micron наиболее выгодно той же Nvidia и другим производителям графических процессоров. Сейчас Nvidia уже покупает 3 ГБ GDDR7 у SK Hynix и Samsung. Вероятно, что ведущий производитель GPU будет покупать высокоскоростные модули и у Micron для покрытия дефицита флешпамяти NAND. Сейчас единственные видеокарты, использующие 3 ГБ GDDR7, это версия RTX 5090 для ноутбуков и RTX Pro 6000 Blackwell для серверов и рабочих станций. Если Nvidia все же выпустит серию RTX 50 Super, ожидается, что видеокарты RTX 5080 Super, 5070 Super и 5060 Super будут использовать модули 3 ГБ. 

Ранее мы писали, что Samsung начала массовое производство GDDR7 3 ГБ со скоростью выше 28 Гбит/с. Между тем NVIDIA отменила RTX 50 SUPER из-за дефицита памяти 3 ГБ GDDR7.

NVIDIA рассказала, почему десктопные RTX 5050 получили GDDR6, а ноутбучные имеют GDDR7 — объяснение такое себе

Источник: Tom’sHardware

