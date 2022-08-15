Microsoft признала, что Xbox One более чем вдвое уступила PlayStation 4 по объему продаж

Официальные цифры продаж Xbox One всегда оставались загадкой, но теперь Microsoft, наконец, признала факт: PS4 намного превзошла продажи Xbox One.

Microsoft перестала сообщать данные о продажах Xbox One в начале 2016 финансового года, сосредоточившись вместо этого на освещении успехов Xbox Live. Консоль Xbox One имела проблемы на запуске и никому не было известно, насколько хорошо на самом деле она продавалась после этого. По оценке Ampere Analysis, продажи игровых приставок Microsoft занимали третье место после изделий Sony и Nintendo.

Истина открылась после предоставления Microsoft данных бразильскому антимонопольному регулятору в рамках исследования покупки Activision Blizzard. Этот государственный орган не скрывает переписку с компаниями по такого рода делам.

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«Sony превзошла Microsoft с точки зрения продаж консолей и количества установок, продав более чем в два раза больше [чем было продано] Xbox последнего поколения», — признает Microsoft в переводе с португальского.

Sony больше не сообщает о поставках PS4 – общее количество продаж составляет 117,2 млн штук по состоянию на март. Хотя Microsoft не предоставила численных данных о продажах Xbox One, ее признание означает, что компания продала менее 58,5 млн консолей.

Это согласуется с исследованием, проведенным Ampere Analysis в 2020 году, согласно которому база активаций Xbox One на конец второго квартала 2020 года составила 51 млн единиц. Nintendo Switch в настоящее время имеет 111,08 млн продаж за всё время и в этом году имеет шанс обогнать PS4.

Однако Microsoft, похоже, постепенно закрывает этот гигантский разрыв консолями Xbox Series S и X. Ampere Analysis сообщает: «Sony завершила 2021 год совокупным объемом продаж PS5 в 17 млн единиц, что примерно в 1,6 раза превышает показатели продаж Xbox Series».

Источники: The Verge, Ampere Analysis