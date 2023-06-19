Microsoft существенно расширила список процессоров с поддержкой Windows 11 — Intel, AMD и Qualcomm

В обновлении Moment 3 для Windows 11 версии 22H2 (KB5026446, сборка 22621.1778) Microsoft тихо расширила список поддерживаемых процессов новыми моделями Intel, AMD и, что интересно, Qualcomm. Однако обладателям проверенных временем систем в нем искать особо нечего, хотя Windows 11 и работает хорошо на многих из них. Обновление списка Intel начинается с 8-го поколения, AMD – с Ryzen 3xxx.

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Списки поддержки процессоров в обновлениях 21H2 и 22H2 отличаются, хотя системные требования Windows 11 почти не менялись. В перечне CPU Intel появились Core i9-13900KS с тактовой частотой 6 ГГц. Из самых новых были добавлены мобильные процессоры Raptor Lake: i5-1334U, 1335U, 1335UE, 13500HS и другие. Полный список официально поддерживаемых чипов Intel доступен на сайте Microsoft.

Перечень моделей AMD включает ряд интересных новых пунктов. Наконец в списке поддержки официально появился игровой хит Ryzen 7 5800X3D, а также новые процессоры 7950X3D, 7900X3D и 7800X3D с 3D V-кэшем. Поддержка сокета AM4 пополнилась чипами Ryzen 3 4100, Ryzen 5 4500, 5500 и 5600. Новейшая платформа AM5 получила поддержку не-Х процессоров Ryzen 7 7700 и Ryzen 5 7600 и мобильных чипов с новой системой наименования 7530U, 7440U и других. Список процессоров AMD также представлен на сайте.

А что там про Qualcomm? Теперь Windows поддерживает Snapdragon 850, Snapdragon 7c, 8c и 8cx, а также Microsoft SQ1, SQ2 и SQ3. Всего в списке 10 моделей.

Не секрет, что Windows 11 отлично работает на очень многих процессорах предыдущих поколений. Отсутствие в официальном списке обусловлено функциональной ограниченностью старых чипов, в первую очередь в отношении безопасности. Но на практике системы работают хорошо, а Windows 11 устанавливается на них без дополнительных манипуляций.

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Источник: NeoWin