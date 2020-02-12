Microsoft выпустила эмулятор Windows 10X и пообещала, что новая система будет обновляться менее чем за 90 секунд





Компания Microsoft провела веб-конференцию Microsoft 365 Developer Day, в рамках которой объявила о выпуске своего первого эмулятора Windows 10X. Это операционная система предназначена для устройств с двумя экранами, таких как Surface Duo и Surface Neo, которые выйдут в этом году. Эмулятор позволит разработчикам адаптировать свои приложения для нескольких режимов работы таких гаджетов.

Напомним, первые подробности о том, как будет устроен фирменный интерфейс двухэкранных устройств Microsoft, мы узнали в конце прошлого месяца.

Сам эмулятор и образ Windows 10X доступны в Microsoft Store. Каждый желающий может их установить, но для этого нужно быть участником программы Windows Insider и знать Visual Studio. Кроме того, компьютер должен соответствовать некоторым техническим требованиям. Этот анонс связан с тем, что Microsoft внедряет в Windows 10X контейнерную технологию, чтобы позволить классическим настольным программам win32 работать вместе с UWP- и PWA-приложениями.

Это означает, что каждое приложение в Windows 10X (кроме Edge и Office) работает в собственном контейнере, который не нарушает работу всей системы. Microsoft надеется, что большинство приложений на двухэкранных устройствах смогут работать «из коробки», хотя не исключает некоторые проблемы с совместимостью, которые должны будут решить разработчики.

Microsoft также сообщила, что операционная система Windows 10X будет обновляться менее чем за 90 секунд. Это значительно отличается от того, что мы наблюдаем в Windows 10, когда система загружает обновление, затем устанавливает его и перезагружает компьютер, попутно применяя изменения. На текущий момент это занимает в лучшем случае несколько минут на высокопроизводительных системах.

Такое улучшение связано с тем, что Microsoft отделила систему Windows 10X, драйверы и файлы с приложениями. Опять-таки благодаря контейнерной технологии. Подобно Android и Chrome OS, Windows 10X будет устанавливать обновления в автономный раздел и переключаться на него после завершения процесса установки.

Буквально на прошлой неделе рабочий прототип двухэкранного смартфона Microsoft Surface Duo удалось заснять на фото и видео в метро.

Источники: The Verge (2)