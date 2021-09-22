Microsoft перевыпустила утилиту PC Health Check для проверки совместимости с Windows 11





В преддверии выхода Windows 11 компания Microsoft вернула в публичный доступ официальную утилиту для проверки того, будет ли компьютер поддерживать новую операционную систему — PC Health Check.

Утилита PC Health Check, которая проверяет совместимость ПК с Windows 11, вышла сразу после презентации новой ОС в июне, но после массовых жалоб на некорректную работу Microsoft отозвала ее для доработки. Усовершенствованная версия была тщательно протестирована участниками программы Windows Insider и теперь стала доступна для скачивания с официального сайта всем желающим. Она предоставляет более точные данные о совместимости ПК и содержит ссылку на страницу с минимальными требованиями и основными вопросами по Windows 11.

Как уже неоднократно говорилось, системные требования Windows 11 заметно повысились по сравнению с Windows 10 — обязательно наличие модуля TPM 2.0 и ранее Microsoft предостерегла пользователей от обхода минимальных требований ОС. Кроме того, Microsoft заявляет официальную поддержку CPU Intel 8-го поколения (Coffee Lake) и Ryzen 2000 (Zen+), и новее. В порядке исключения разработчики добавили в список Intel Core X, Intel Xeon W и Intel Core i7-7820HQ, который установлен в моноблоке Surface Studio 2. Среди других минимальных требований — 4 ГБ оперативной памяти, 64 ГБ свободного места на диске, видеоадаптер с DirectX 12 и WDDM 2.0, а также поддержку UEFI и Secure Boot.

Ранее Microsoft объявила, что не станет препятствовать пользователям, которые захотят вручную установить Windows 11 на неподдерживаемые ПК — они смогут сделать это вручную через ISO-образ на свой страх и риск. Но в таком случае компания не сможет гарантировать полную совместимость драйверов и общую высокую надежность системы. Кроме того, компания отключит обновления Windows 11 на ПК с неподдерживаемыми процессорами.

Финальную версию PC Health Check уже можно скачать с официального сайта по ссылке, или можно свериться с вот этим списком ПК, совместимых с Windows 11 на сайте xda-developers.

Windows 11 выйдет 5 октября 2021 года, а пользователи Windows 10 смогут обновить систему бесплатно.