Мин-Чи Куо: Apple отложила выход своей первой AR/VR-гарнитуры на конец 2022 — начало 2023 года

Вчера прошла очередная презентация Apple, но VR-гарнитуры, слухи о которой ходят вот уже несколько лет, так и не показали. Известный своей прозорливостью в отношении Apple аналитик Мин-Чи Куо посуетился с обновлением, заявив, что в Купертино скорректировали расписание и теперь целятся в конец 2022 года или начало 2023 года.

В начале года о нашумевшей гарнитуре смешанной реальности Apple написали несколько авторитетных независимых источников, включая The Information и Bloomberg. В апрельской публикации Bloomberg писал, что Apple покажет первую AR/VR-гарнитуру на первой очной с начала пандемии презентации, которая пройдет летом 2021 года. Но этому прогнозу не было суждено сбыться. Теперь Мин-Чи Куо, который сначала прогнозировал выход AR/VR-гарнитуры Apple в 2021 года, а затем во втором квартале 2022 года, говорил, что Apple планирует начать массовое производство потенциально революционного устройства в конце 2022 — начале 2023 года.

По словам аналитика, Apple столкнулась с трудностями при создании продукта, соответствующего знаменитым «высоким стандартам» компании. Здесь невольно вспоминается проект беспроводной зарядки AirPower, который в итоге так и не удалось подогнать под эти стандарты. Куо отмечает, что Apple хочет иметь сразу «полное ПО, экосистему и услуги». Параллельно компания продолжает тестировать различные варианты конструкции. Аналитик убежден, что Apple так «носиться» с дизайном устройства, поскольку хочет выйти за нынешние ограничения игр и ПО AR/VR.

Мин-Чи Куо считает, что носимые на голове дисплеи в итоге станут «новым витком революции пользовательского интерфейса», как и в своем время мультитач на iPhone. Аналитик верит, что Apple под силу вывести VR на новый уровень и создать более продвинутое многофункциональное устройство, которое не будет ограничено только играми или развлекательными приложениями.

По предварительным данным, первая VR-гарнирута Apple получит дюжину встроенных камер, два 8К-экрана, мощный процессор, встроенный кулер, тканевый корпус и цену 3000 долларов ожидается в 2022 году.

За гарнитурой должны последовать компактные и легкие очки дополненной реальности, ранее фигурировавшие под кодовым названием N421. Изначально их планировали представить в 2023 году, но в итоге отложили на 2025 год. Ранее сообщалось, что Apple сотрудничает с TSMC в создании ультратонких дисплеев micro OLED для гарнитур дополненной реальности.