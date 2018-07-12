Мин-Чи Куо: Осенью Apple глобально обновит свои продукты, представив безрамочный 11-дюймовый iPad Pro, более крупные Apple Watch, новый бюджетный MacBook Air и т.д.

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Неугомонный аналитик Мин-Чи Куо продолжает сыпать подробностями о грядущем обновлении продуктовой линейки Apple. Свежая подборка новостей от аналитика включает 11-дюймовый iPad Pro, две модели Apple Watch с экранами разных размеров, обновление Mac mini и другие новинки.

Итак, по мнению Мин-Чи Куо устройства Apple 2018 модельного года будут выглядеть следующим образом:

iPhone — компания окончательно определилась, что осенью будут анонсированы три новых смартфона, включая бюджетный 6,1-дюймовый LCD iPhone 9, 5,8-дюймовый OLED iPhone XI и 6,5-дюймовый OLED iPhone XI Plus.

iPad — планшеты семейства Pro получат безрамочный дизайн без кнопки Home, но с поддержкой Face ID, при этом 12,9-дюймовая версия сохранится, а текущую 10,5-дюймовую версию заменит абсолютно новая 11-дюймовая модель iPad Pro.

Macs — все устройства семейства, включая MacBook, MacBook Pro, iMac и Mac mini получат новую аппаратную платформу на свежих процессорах Intel, также компания наконец заменит старый ноутбук MacBook Air новой бюджетной моделью.

Apple Watch — умные часы Apple Watch выпустят в двух типоразмерах с экранами на 1,57 и 1,78 дюйма, они получат улучшенные сенсоры сердечного ритма и другие улучшения. Мин-Чи Куо отметил, что текущее поколение умных часов Apple Watch оснащается экранами с диагональю 1,5 и 1,65 дюйма, при этом увеличение экранов до 1,57 и 1,78 дюйма соответственно не приведет к росту габаритов корпуса — это будут те же 38 мм и 42 мм.

Аксессуары — Apple запустит массовое производство беспроводной зарядки AirPower и обновленных беспроводных наушников AirPods.

Напомним, что ранее мы рассказывали о том, что осенью Apple скорее всего откажется от продолжения выпуска прошлогодней модели iPhone X, полностью заменив ее улучшенной моделью iPhone XI. Также ожидается, что новые iPhone получат целый ряд цветовых вариантов, включая золотой, голубой, красный и оранжевый.

Источник: 9to5mac