Sony и Disney не смогли договориться о разделении доходов от будущих фильмов про Человека-Паука. В итоге Кевин Файги покидает пост их продюссера, а Spider-Man вылетает из киновселенной Marvel





Только вчера мы порадовались за Sony Pictures, которая собрала рекордные сборы на фильме Spider-Man: Far From Home, как сегодня пришла новость о проблемах между Sony и Disney. Две компании не смогли поделить деньги и креатив, в итоге глава Marvel Studios Кевин Файги не будет продюсировать будущие фильмы о Человеке-Пауке, а сам супергерой скорее всего покинет киновселенную Marvel Cinematic Universe.

Сразу несколько голливудских источников написали о том, что переговоры о судьбе Человека-Паука между Sony и Disney окончательно зашли в тупик. Якобы, после финансового успеха картины «Человек-паук: Вдали от дома» Disney предложил Sony финансировать будущие фильмы франшизы по принципу 50/50, соответствующим образом получая и доходы от них. В ответ Sony предложила оставить все как есть — Disney получает 5% от киносборов и все средства с продажи игрушек и других сувениров по фильму.

Немного позже Sony официально подтвердила уход Кевина Файги с поста исполнительного продюсера фильмов о Человеке-Пауке, однако связала этот уход не с финансовыми условиями, а с тем, что у главы Marvel Studios просто нет времени заниматься развитием вселенной, которая не принадлежит Disney.

«Мы разочарованы, но уважаем решение Disney не позволять Кевину Файги оставаться ведущим продюсером нашего следующего фильма о «Человеке-Пауке». Мы надеемся, что ситуация может измениться в будущем, но понимаем, что многие новые обязанности, которыми наделил его Disney, включая недавно полученные новый права на супергероев от Fox, не позволяют ему работать над интеллектуальной собственностью, которой они не владеют. Кевин был потрясающим и мы благодарны ему за ту помощь, которую он нам оказал в развитии франшизы и ценим его вклад в определение направления, которое мы продолжим и дальше» — отметили в Sony.

Отметим, что вместе с покупкой Fox к компании Disney перешли права на супергеройские серии «Люди Икс», «Фантастическая четверка» и «Дэдпул», так что Файги действительно есть чем заниматься в будущем помимо огромного количества старых героев Marvel Cinematic Universe.

В свою очередь Sony сможет самостоятельно развивать вселенную «Человека-Паука» и примкнувшего к нему «Венома», однако без поддержки со стороны Disney (вряд ли кто-то станет отрицать, что появление Паука в фильмах о «Мстителях» добавило ему популярности, а участие опытного Файги позволило повысить качество) ее судьба уже не кажется такой уж безоблачной.

Для Disney этот факт означает, что Человек-Паук больше не появится ни как часть четвертой фазы MCU ни как отдельный персонаж в фильмах этой киновселенной. Герой в исполнении Тома Холланда был достаточно популярным у фанатов серии, так что его уход также станет минусом, но вряд ли слишком серьезным, так как интересных героев у Marvel более чем достаточно.

Впрочем, только время покажет, кто в этой ситуации больше выиграл, а кто — проиграл.

Источник: Variety