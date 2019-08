Стоимость пакетной подписки на стриминговые сервисы Disney+, ESPN+ и Hulu составит $12,99 в месяц (столько же стоит подписка на Netflix и Amazon Video)

Глава компании The Walt Disney Роб Айгер официально заявил о запуске нового бандла стоимостью $12,99 в месяц, который включит в себя сразу три стриминговых сервиса: Disney Plus, ESPN Plus и Hulu. Бандл будет доступен начиная с момента запуска сервиса Disney+, который запланирован на 12 ноября 2019 года.

Отдельная подписка на новый сервис Disney+ стоит $6,99/мес или $69,99/год, он включает более 500 фильмов и 7500 эпизодов сериалов от компании и партнеров, включая Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic и т.д.

Канал ESPN Plus транслирует спортивные события, включая MLB, NHL, MLS games, Grand Slam tennis, Top Rank, PGA Tour golf и т.д. Подписка на этот сервис стоит $4,99 в месяц. Стриминговый сервис Hulu с рекламой доступен по цене $5,99 в месяц, он транслирует многочисленные фильмы и сериалы.

С пакетным предложением стоимостью $12,99 в месяц Disney явно намерен соперничать с Netflix и Amazon Video, чьи HD-пакеты в США стоят ровно ту же сумму. Стоимость подписки будущих сервисов HBO Max и Apple TV Plus пока не озвучивается, однако как минимум HBO Max от WarnerMedia нацеливались на отметку $16-17 в месяц. Впрочем, с учетом сегодняшнего анонса, этим двум сервисам предстоит пересмотреть свои планы в сторону снижения цен.

Источник: Polygon