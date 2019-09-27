Sony и Disney договорились: Кевин Файги возвращается на роль продюсера третьего фильма Spider-Man, а Человек-Паук продолжит появляться в фильмах киновселенной Marvel





К огромному счастью фанатов Человека-Паука компании Sony Pictures и Marvel смогли договориться о дальнейшем сотрудничестве на взаимовыгодных условиях. Глава Marvel Studios Кевин Файги остается на посту продюсера третьего фильма серии «Spider-Man: Homecoming», который выйдет 16 июля 2021 года, а Том Холланд в роли Человека-Паука продолжит появляться в фильмах Marvel Cinematic Universe.

Договоренность была подписана сегодня ночью, при этом в переговорах участвовала вся «тяжелая артиллерия» в лице главы студии Sony Pictures Тома Ротмана, главы студии Marvel Studios Кевина Файги и руководителя Walt Disney Studios Алана Хорна. По данным инсайдеров, за продюсерское мастерство Файги компании Marvel и Disney сумели выторговать у Sony 25% долю от прибыли, при этом Disney сохранит свои права на доходы от мерчандайзинга (сувениры, игрушки и т.д.), а Человек-Паук появится как минимум в одном будущем фильме Marvel.

Напомним, что после финансового успеха картины «Человек-паук: Вдали от дома» Disney предложил Sony финансировать будущие фильмы франшизы по принципу 50/50, соответствующим образом получая и доходы от них. В ответ Sony предложила оставить все как есть — компания сама финансирует съемки и забирает 95% доходов, а Disney получает 5% от киносборов и все средства с продажи игрушек и других сувениров по фильму, однако, как видим, в итоге частично уступила.

«Я очень рад, что Паучок продолжит участвовать в развитии вселенной MCU, я и все мы в Marvel Studios очень довольны, что мы продолжим работать вместе. Spider-Man — весьма могущественный герой, причем единственный, обладающий суперсилой участвовать сразу в нескольких киновселенных. И даже с учетом того, что Sony продолжит развивать свою собственную киновселенную Spider-verse, вы никогда не знаете, какие еще сюрпризы могут ждать вас в будущем» — отметил Кевин Файги.

Слова Файги намекают на то, что Человек-Паук может появиться не в одном, как договорились на данный момент, а в нескольких фильмах MCU.

«За последние четыре года у нас сложилось отличное сотрудничество, и наше общее желание продолжать было таким же сильным, как и у многих наших фанатов. Мы очень рады двигаться дальше вместе, [а не раздельно]» — отметил директор по коммуникациям Sony Pictures Entertainment Роберт Лоусон.

Пост продюсера также сохранила Эми Паскаль (крайняя слева на заглавном фото), которая занималась двумя предыдущими фильмами обновленной серии — Spider-Man: Homecoming / Человек-паук: Возвращение домой (2017) и Spider-Man: Far From Home / «Человек-паук: Вдали от дома» (2019).

Напомним, что после предыдущего разрыва глава Sony Pictures рассказал о планах по развитию собственной киновселенной, включающей новые фильмы и пять-шесть сериалов.

Источник: Variety