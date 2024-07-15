Asus представила ExpertBook P5 — свой первый ноутбук на процессорах Intel Lunar Lake

Asus опубликовала детальный обзор своего будущего ноутбука ExpertBook P5 с новейшими процессорами Intel Lunar Lake. Однако компания упорно избегает упоминаний об Intel Lunar Lake или каком-либо конкретном чипе. Вместо этого процессор описывается как «Intel Core Ultra следующего поколения» с NPU мощностью 45+ TOPS.

Официально представлены на Computex в прошлом месяце, процессоры Intel Lunar Lake имеют NPU, который предлагает 48 TOPS и превышает минимальные требования Microsoft для Copilot+ PC. На самом деле платформа Lunar Lake обеспечивает до 120 общих TOPS.

Минималистичный современный дизайн профессионального ноутбука Asus ExpertBook P5 включает «прочный высококачественный алюминий военного класса» и «тонкий дисплей 2,5K 144 Гц с антибликовым покрытием». Несмотря на рекламируемую прочность и мощность ExpertBook P5 (P5405) весит всего 1,3 кг.

На страницах продуктов Asus обычно содержится вкладка спецификаций (а также вкладки наград и поддержки), но пока там нет полного набора спецификаций нового ноутбука. На странице есть большой раздел о процессоре Intel — хотя Lunar Lake не упоминается.

Новый Asus ExpertBook P5 получит до 32 ГБ оперативной памяти и до 3 ТБ твердотельного накопителя (есть двойные слоты для SSD, 1 ТБ, предположительно, распаян на плате). Ряд функций безопасности подчеркивает профессиональные характеристики устройства. Пользователи будут защищены биометрией, инфракрасной камерой Asus Adaptive Lock, дискретным TPM 2.0, веб-камерой и слотом безопасности Kensington Nano. Этот ноутбук получит Windows 11 Pro и Wi-Fi 7.

Курс Full-stack developer від Mate academy. Full Stack JavaScript розробник — це суперніндзя, який може з нуля створити сайт. Навчайтесь та отримуйте гарантоване працевлаштування. Отримати знижку на курс

Asus заявляет, что ExpertBook P5 (P5405) выйдет во второй половине 2024 года, предварительные данные указывают на третий квартал. Одно можно сказать наверняка, Intel будет стремиться привлечь своих партнеров к созданию Lunar. Ноутбуку придется конкурировать с новыми лэптопами на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite и AMD Ryzen AI 300.

Источники: Asus, Tom`s Hardware

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.