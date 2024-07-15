Asus представила ExpertBook P5 — свой первый ноутбук на процессорах Intel Lunar Lake

Asus опубликовала детальный обзор своего будущего ноутбука ExpertBook P5 с новейшими процессорами Intel Lunar Lake. Однако компания упорно избегает упоминаний об Intel Lunar Lake или каком-либо конкретном чипе. Вместо этого процессор описывается как «Intel Core Ultra следующего поколения» с NPU мощностью 45+ TOPS.
Официально представлены на Computex в прошлом месяце, процессоры Intel Lunar Lake имеют NPU, который предлагает 48 TOPS и превышает минимальные требования Microsoft для Copilot+ PC. На самом деле платформа Lunar Lake обеспечивает до 120 общих TOPS.
Минималистичный современный дизайн профессионального ноутбука Asus ExpertBook P5 включает «прочный высококачественный алюминий военного класса» и «тонкий дисплей 2,5K 144 Гц с антибликовым покрытием». Несмотря на рекламируемую прочность и мощность ExpertBook P5 (P5405) весит всего 1,3 кг.
На страницах продуктов Asus обычно содержится вкладка спецификаций (а также вкладки наград и поддержки), но пока там нет полного набора спецификаций нового ноутбука. На странице есть большой раздел о процессоре Intel — хотя Lunar Lake не упоминается.
Новый Asus ExpertBook P5 получит до 32 ГБ оперативной памяти и до 3 ТБ твердотельного накопителя (есть двойные слоты для SSD, 1 ТБ, предположительно, распаян на плате). Ряд функций безопасности подчеркивает профессиональные характеристики устройства. Пользователи будут защищены биометрией, инфракрасной камерой Asus Adaptive Lock, дискретным TPM 2.0, веб-камерой и слотом безопасности Kensington Nano. Этот ноутбук получит Windows 11 Pro и Wi-Fi 7.
Asus заявляет, что ExpertBook P5 (P5405) выйдет во второй половине 2024 года, предварительные данные указывают на третий квартал. Одно можно сказать наверняка, Intel будет стремиться привлечь своих партнеров к созданию Lunar. Ноутбуку придется конкурировать с новыми лэптопами на процессорах Qualcomm Snapdragon X Elite и AMD Ryzen AI 300.
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Источники: Asus, Tom`s Hardware
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