Motorola One Power: первый смартфон бренда с вырезом в экране предстал на живых снимках

В ближайшее время Motorola последует примеру других и представит свой первый смартфон с вырезом вверху экрана – модель Motorola One Power программы Android One. Источник опубликовал сразу несколько снимков, позволяющих нормально рассмотреть грядущую новинку.

Как видим, смартфон Motorola One Power очень похож на iPhone X и множество других моделей, выполненных в похожем стиле. И это первая модель за достаточно долгий промежуток времени, в которой нет ничего от Motorola. Можно ругать Motorola за многое, но все аппараты бренда последнего времени имели узнаваемый стиль. Тут его, увы, нет. Учитывая, что данная модель не относится ни к какой из существующих линеек, рискнем предположить, что это такой себе эксперимент.

На снимках можно увидеть вертикальную сдвоенную камеру и дактилоскоп на задней панели, слот для карт SIM вверху левой грани, а также привычные кнопки питания и регулировки громкости на правой грани. На нижнем торце в центре расположен разъем USB-C, который окружают симметрические решетки с круговым отверстиями для динамиков (вероятно, одна из решеток «холостая»)

Фотографии выглядят вполне убедительно, но не исключено, что они демонстрируют не реальное устройство, а макет, который создается еще до появления финальной рабочей версии устройства для оценки его внешнего вида.

По предварительным данным, Motorola One Power получит SoC Snapdragon 636, 6 ГБ ОЗУ, 64 ГБ флэш-памяти, аккумулятор емкостью 3780 мА·ч, двойную основную камеру с сенсорами 16 и 5 Мп, а также фронтальную на 16 Мп с диафрагмой F/1,9. Ожидаемая цена – около $400.

Источник: techinfobit