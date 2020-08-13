Motorola тизерит анонс обновленной раскладушки Razr — ее представят 9 сентября

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В прошлом году бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, наделал немало шума с переизданием культовой раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Пару недель назад в сети появились изображения вероятного преемника, а сейчас Motorola опубликовала небольшой тизер-ролик, недвусмысленно намекнув на анонс этого самого обновленного Motorola Razr.

Анонс, судя по указанной дате, состоится 9 сентября.

В тизере на короткое мгновение появляется таинственное устройство (его показывают сбоку), в формах которого безошибочно угадывается хорошо знакомый Motorola Razr с гибким экраном. Что примечательно, в новом тизере Motorola использовала те же шрифты, что и в старом приглашении «You’re going to flip» на презентацию Motorola Razr в прошлом году.

Motorola ни разу не делилась официальными данными о продажах Razr 2019, которая, как известно, вышла весьма компромиссным устройство, но раз компания решилась на выпуск обновленной модели, то, вероятно, устройство оправдало ожидания производителя.

По предварительным данным, на рынок обновленный Razr 2019, проходящий под кодовым названием Odyssey, выйдет под названием Motorola Razr 5G. Он сохранит дизайн оригинальной модели, но предложит более продвинутые технические характеристики. Предыдущие утечки указывали на среднеуровневую SoC Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G, улучшенный набор камер (в основной — 48-мегапиксельный сенсор Samsung GM1 вместо 16-мегапиксельного, а разрешение фронтальной повысится с 5 до 20 Мп) и более емкий аккумулятор — 2845 вместо с 2510 мА•ч. При этом основной внутренний экран останется прежним — P-OLED Flex View диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей (21:9), как и наружный — Quick View G-OLED диагональю 2,7 дюйма.

В начале года раскладушка Motorola Razr добралась и до Украины за 50 000 грн и с тех пор цена остается прежней.

Новая Motorola Razr будет конкурировать с поступившей в продажу на прошлой неделе обновленной раскладушкой Galaxy Z Flip 5G, которая стоит в США $1450.

Источник: The Verge