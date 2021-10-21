MSI ожидает, что память DDR5 будет на 50-60% дороже DDR4

На следующей неделе Intel явит миру массовые настольные процессоры Core 12-го поколения и логику Z690 с поддержкой DDR5, и производители комплектующих уже начали анонсировать новые комплекты памяти и системные платы. В MSI прогнозируют, что поначалу DDR5 будет дороже DDR4 на 50-60%, и потребуется не меньше двух лет, чтобы цены на новую память снизились до текущего уровня DDR4.

Аналитики ранее прогнозировали, что к 2023 году DDR5 обойдет по поставкам DDR4 и займет больше половины рынка DRAM.

В MSI объясняют, что повышение цен обусловлено не столько повышением пропускной способности и энергоэффективности (исторически переход на новый стандарт обеспечивал прирост скорости 30-40%), сколько дополнительными компонентами, увеличивающими производственные затраты. Так, DDR5 оснащается встроенным контроллером управления питанием (PMIC) и кодом коррекции ошибок на кристалле (ODECC).

Одновременно MSI раскрыла дизайн платы Z690 Unify с модулями памяти Kingston Fury.

На прошлой неделе G.Skill анонсировала наборы модулей памяти Trident Z5 DDR5 с частотой до 6400 МГц, а вчера к ним присоединился «самый быстрый в мире» комплект памяти Trident Z5 DDR5-6600 с задержками до 36-36-36-76. И пока можно только гадать, сколько G.Skill запросит за такой комплект, учитывая, что 32-гигабайтный (2х16 ГБ) набор Team Group Elite DDR5-4800 оценен в 400 долларов.

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Задержки у первых модулей DDR5 значительно выше, чем у DDR4 (нормальными показателями считаются 16-18-18-36). Среди энтузиастов распространено мнение, что в играх память нового стандарта первое время не будет давать значимого прироста производительности, несмотря на значительный прирост пропускной способности. Насколько верно это предположение, можно будет узнать вскоре после выхода первых продуктов с поддержкой DDR5. Анонс настольных процессоров Intel Core 12-го поколения (Alder Lake-S) ожидается на специальном мероприятии 27 октября, а их продажи начнутся 4 ноября. У AMD первыми настольными процессорами с поддержкой DDR5 станут чипы Raphael (Zen 4) для платформы AM5, чей релиз ожидается в начале 2022 года.