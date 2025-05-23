MSI показала PinSafe Design — материнские платы не будут царапать пальцы острыми шипами пайки

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Для всех, кто хотя бы раз собирал компьютер самостоятельно, знакомо это ощущение — поцарапанные пальцы, зажатая кожа, невидимые раны от острых контактов на обратной стороне материнской платы. Но похоже, MSI решила положить этому конец. На выставке Computex 2025 компания показала обновленную концепцию — PinSafe Design. Она призвана избавить пользователей от болезненных сюрпризов во время сборки ПК.

Что такое PinSafe Design и почему это важно

Новый подход к производству материнских плат — это не о революционных инновациях, а скорее о мелочах, которые действительно влияют на удобство. MSI теперь использует другой метод пайки компонентов, благодаря которому вместо леса острых контактов на обратной стороне платы — аккуратные плоские точки. Это означает, что больше не нужно надевать неудобные перчатки или бандажировать пальцы перед апгрейдом — риск царапин и уколов практически исчезает.

И хотя может показаться, что такое изменение — незначительное, за ним стоит серьезная инженерная работа. Ведь шипы на обратной стороне платы существовали не просто так — они были частью привычных технологических процессов, которые обеспечивали стабильность. Так что если MSI удалось заменить их без потери надежности — это визуально маленький, но важный прорыв.

Защита пальцев — не единственное преимущество PinSafe Design. MSI уверяет, что новый подход улучшает стабильность системы, защищает ее от электростатических разрядов и уменьшает вероятность коротких замыканий, ведь на гладкой поверхности меньше шансов, что посторонние объекты попадут между контактами. Это особенно актуально для тех, кто часто модернизирует свой ПК, экспериментирует с аппаратной частью или работает в условиях, где чистота — не идеальна.

Первая плата с PinSafe: B850MPOWER

Первым носителем новой концепции станет MSI B850MPOWER — первая материнская плата MPOWER для процессоров AMD. Это решение ориентировано на энтузиастов и оверклокеров. В нем предусмотрено всего два слота для оперативной памяти, что обеспечивает стабильный разгон DDR5. Также плата имеет удобный EZ Dashboard с кнопками питания, сброса, очистки CMOS и диагностическим LED-дисплеем прямо на текстолите — все для удобства тестирования и настройки.

Эта материнская плата создана в партнерстве с брендами памяти в рамках программы Dragon Alliance — для максимальной совместимости и стабильной работы даже в экстремальных режимах.

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Выставка Computex 2025 принесла немало других интересных новинок. Например, GIGABYTE показала игровые ноутбуки с автономностью до 14 часов, Realtek представила доступные решения для 10-гигабитных сетей, а Seasonic подготовила блоки питания, предотвращающие расплавление NVIDIA RTX 50.

Источник: tomshardware, ghimtech

Раздел Технологии выходит при поддержке

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