Над Honor нависла угроза включения в «черный» список министерства торговли США





В конце 2020 года Huawei продала суббренд Honor, чтобы таким образом вывести его из-под санкций США — и компания снова начала выпускать смартфоны с чипами Snapdragon и сервисами Google (Honor 50 и Honor Magic 3). Теперь над недавно обретшим независимость Honor нависла весьма неиллюзорная угроза новых санкций со стороны США.

Как сообщает The Washington Post, на прошлой неделе состоялась встреча с участием представителей четырех федеральных агентств США, где обсуждался вопрос включения Honor в «черный» список компаний, на которые распространяются торговые санкции из-за потенциальных связей с китайскими военными и спецслужбами. Речь о списке Entity List Министерства торговли США, в котором сейчас находятся Huawei, SMIC и другие китайские компании. В отношении компаний из этого списка действуют жесткие торговые ограничения, включая запрет на закупку продукции и использование американских технологий.

Однако мнения федеральных ведомств США разделились в вопросе, представляет ли Honor угрозу национальной безопасности, а голоса разделились поровну: Пентагон и Министерство энергетики поддержали включение Honor в санкционный список, а Министерство торговли и Госдепартамент выступили против. Если в конечном итоге они не смогут договориться, то решение по вопросу примет президент Джо Байден.

В июне действующий президент подписал указ о запрете на инвестиции в 59 технологических компаний Китая, которым закрепил санкции против Huawei, SMIC и других китайских технологических компаний. Так что перспективы для Honor весьма не радужные.

В начале года Xiaomi оказалась под угрозой блокировки в США из-за подозрения в связях с коммунистической партией и китайскими военными, но в итоге обвинения с китайского производителя были сняты.