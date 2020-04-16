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iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone Xr и iPhone 11

iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone Xr и iPhone 11

iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone Xr и iPhone 11


Новый iPhone SE несмотря на все слухи и утечки оказался довольно неожиданным анонсом. Вместо того, чтобы использовать более старые комплектующие, как это было с первым SE, компания Apple установила в новый доступный смартфон процессор A13 Bionic, который также использует в своих флагманских моделях. Но больше всего интересно, как характеристики нового iPhone SE выглядят в сравнении с другими более доступными аппаратами Apple, в частности, популярными в Украине iPhone Xr и iPhone 11.

Давайте сравним их характеристики в одной сводной таблице:

МодельiPhone SE 2020iPhone XriPhone 11
Размер138,4х67,3х7,3 мм150,9х75,7х8,3 мм150,9х75,7х8,3 мм
Вес148 граммов194 грамма194 грамма
Защита от воды и пылиIP67IP67IP68
Дисплей4,7-дюймовый (1334x 750 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит
ПроцессорA13 BionicA12 BionicA13 Bionic
Оперативная память3 ГБ3 ГБ4 ГБ
Встроенная память64, 128, 256 ГБ64, 128 ГБ64, 128, 256 ГБ
РазъёмыLightningLightningLightning
Основная камера12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией

12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией;

12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4 и углом обзора 120 градусов

Ночной режим съемкиНетНетЕсть
Запись видеоДо 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секундуДо 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секундуДо 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду
Фронтальная камера7-мегапиксельная с диафрагмой f/2.27-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.212-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.2
Биометрическая защита данныхСканер отпечатков Touch IDСистема распознавания лица Face IDСистема распознавания лица Face ID
Беспроводные модулиWi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFCWi‑Fi 802.11ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFCWi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC
Модули позиционированияGPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeaconGPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeaconGPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon
Аккумулятор1821 мАч2942 мАч3110 мАч
Автономность (по данным Apple)До 13 часов воспроизведения видеоДо 16 часов воспроизведения видеоДо 17 часов воспроизведения видео
Беспроводная зарядкаЕстьЕстьЕсть
Быстрая зарядкаЕсть (до 18 Вт)Есть (до 18 Вт)Есть (до 18 Вт) 
Ценаот $399 в СШАот 16 000 грнот 20 000 грн

 

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