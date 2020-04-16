iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone Xr и iPhone 11

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Новый iPhone SE несмотря на все слухи и утечки оказался довольно неожиданным анонсом. Вместо того, чтобы использовать более старые комплектующие, как это было с первым SE, компания Apple установила в новый доступный смартфон процессор A13 Bionic, который также использует в своих флагманских моделях. Но больше всего интересно, как характеристики нового iPhone SE выглядят в сравнении с другими более доступными аппаратами Apple, в частности, популярными в Украине iPhone Xr и iPhone 11.

Давайте сравним их характеристики в одной сводной таблице: