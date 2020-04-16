iPhone SE 2020 по сравнению с iPhone Xr и iPhone 11
Новый iPhone SE несмотря на все слухи и утечки оказался довольно неожиданным анонсом. Вместо того, чтобы использовать более старые комплектующие, как это было с первым SE, компания Apple установила в новый доступный смартфон процессор A13 Bionic, который также использует в своих флагманских моделях. Но больше всего интересно, как характеристики нового iPhone SE выглядят в сравнении с другими более доступными аппаратами Apple, в частности, популярными в Украине iPhone Xr и iPhone 11.
Давайте сравним их характеристики в одной сводной таблице:
|Модель
|iPhone SE 2020
|iPhone Xr
|iPhone 11
|Размер
|138,4х67,3х7,3 мм
|150,9х75,7х8,3 мм
|150,9х75,7х8,3 мм
|Вес
|148 граммов
|194 грамма
|194 грамма
|Защита от воды и пыли
|IP67
|IP67
|IP68
|Дисплей
|4,7-дюймовый (1334x 750 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит
|6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит
|6,1-дюймовый (1792x 828 точек) IPS, True Tone, отображение цветового пространства DCI-P3, типичная максимальная яркость 625 нит
|Процессор
|A13 Bionic
|A12 Bionic
|A13 Bionic
|Оперативная память
|3 ГБ
|3 ГБ
|4 ГБ
|Встроенная память
|64, 128, 256 ГБ
|64, 128 ГБ
|64, 128, 256 ГБ
|Разъёмы
|Lightning
|Lightning
|Lightning
|Основная камера
|12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией
|12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией
12-мегапиксельная широкоугольная с диафрагмой f/1.8, автофокусом и оптической стабилизацией;
12-мегапиксельная сверхширокоугольная с диафрагмой f/2.4 и углом обзора 120 градусов
|Ночной режим съемки
|Нет
|Нет
|Есть
|Запись видео
|До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду
|До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду
|До 4К при 24, 30 и 60 кадрах в секунду
|Фронтальная камера
|7-мегапиксельная с диафрагмой f/2.2
|7-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.2
|12-мегапиксельная TrueDepth с диафрагмой f/2.2
|Биометрическая защита данных
|Сканер отпечатков Touch ID
|Система распознавания лица Face ID
|Система распознавания лица Face ID
|Беспроводные модули
|Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC
|Wi‑Fi 802.11ac 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC
|Wi-Fi 6 802.11ax 2×2 MIMO, Bluetooth 5.0, NFC
|Модули позиционирования
|GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon
|GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon
|GPS/GNSS, цифровой компас, микролокация iBeacon
|Аккумулятор
|1821 мАч
|2942 мАч
|3110 мАч
|Автономность (по данным Apple)
|До 13 часов воспроизведения видео
|До 16 часов воспроизведения видео
|До 17 часов воспроизведения видео
|Беспроводная зарядка
|Есть
|Есть
|Есть
|Быстрая зарядка
|Есть (до 18 Вт)
|Есть (до 18 Вт)
|Есть (до 18 Вт)
|Цена
|от $399 в США
|от 16 000 грн
|от 20 000 грн