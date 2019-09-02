Немцы показали интерьер «солнечного» электромобиля Sono Sion с живым лишайником в системе фильтрации воздуха





Немецкий производитель необычного электромобиля Sono Sion впервые показал изображения его интерьера, который отличается наличием лишайника в системе вентиляции и фильтрации воздуха. О предполагаемом наличии растительности в данной модели известно довольно давно, однако вряд ли кто-то мог предположить, что разработчики оставят эту особенность в серийной версии и более того, сделают ее одним из видимых элементов оформления.

Собственно, фотографии приборной панели полностью раскрывают задумку Sono Motors — лишайник спрятан под стеклянным колпаком, который проходит почти по всей ширине приборной панели. Данный элемент даже получил собственное имя breSono, при этом создатели уверяют, что живой лишайник Cladonia rangiferina не требует дополнительного ухода (если все же завянет, дилер пришлет семена?).

Остальная часть приборной панели типичная для современных электромобилей — основные показатели вынесены на центральный 7-дюймовый дисплей, размещенный за рулевым колесом. Инфотейнмент-экран с диагональю 10 дюймов размещен ближе к центру панели, туда выводится вся дополнительная информация, включая навигацию, климат-контроль, мультимедиа и т.д. Второй экран получил полусогнутый «подбородок» с сенсорными кнопками для более удобного взаимодействия с интерфейсом.

Система поддерживает подключение смартфонов по стандарту Apple CarPlay и Android Auto, принимает звонки с помощью Bluetooth, а также располагает фирменным приложением goSono для дополнительной функциональности. К примеру, с его помощью можно будет заряжать другие электромобили или делиться своим экземпляром с друзьями и соседями в режиме каршеринга.

Напомним, что одной из самых интересных особенностей электромобиля Sono Sion выступают встроенные в кузов солнечные батареи. Они способны добавить до 34 км пробега (вдобавок к стандартным 255 км) в солнечный день за счет подзарядки основной батареи емкостью 35 кВтч. Мощность электродвигателя составляет 120 кВт, крутящий момент — 290 Нм, время разгона до «сотни» — менее 9 секунд, максимальная скорость — 140 км/ч. Электромобиль поддерживает скоростную зарядку мощностью до 50 кВт или стандартную от трехфазной сети мощностью 11 кВт.

Серийное производство Sono Sion стартует во второй половине 2020 года на бывшем заводе SAAB, за следующие восемь лет Sono Motors и NEVS планируют собрать 260 тыс. электромобилей (уже собрано 10,000 предзаказов). Первая версия в конфигурации 120 кВт / 35 кВтч будет стоить €25,500 ($28,000), однако в дальнейшем производитель планирует и выпуск других версий, а также новых моделей на той же платформе.

Источник: Sono Motors