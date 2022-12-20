Новая инициатива ЕС после стандартизации USB-C в смартфонах — съемные и более экологичные батареи из переработанных материалов

ЕС усердно работал над тем, чтобы изменить сложившуюся ситуацию в сфере смартфонов. Так, в октябре Европейский парламент принял окончательное решение о внедрении USB-C как единого стандарта зарядки широкого спектра гаджетов, включая смартфоны iPhone и наушники AirPods. Кроме того, в работе также находится новый нормативный акт, который обяжет производителей мобильных устройств делать аккумуляторы более устойчивыми и пригодными для повторного использования.

Напомним, ещё около двух лет назад в ЕС возникла идея вернуть в смартфоны съёмные батареи. Благодаря этому пользователи смогут легко заменить потерявшую свои свойства батарею, а не покупать новый смартфон каждые 2 года. Уже осенью этого года появилась новая инициатива, которая обязала бы производителей смартфонов использовать более долговечные батареи. Новый нормативный акт пытается решить проблемы экологичности и лёгкости замены батарей мобильных устройств.

Так, Парламент и Совет ЕС достигли предварительного соглашения о пересмотре правил союза в отношении аккумуляторов с учётом технологических разработок и будущих проблем. Согласованные правила будут охватывать весь жизненный цикл аккумуляторов, от проектирования до окончания срока службы, и применяться ко всем типам аккумуляторов, продаваемым в ЕС.

Планируется, что в целях защиты окружающей среды будет установлен максимальный предел выбросов CO2 для аккумуляторов. Ограничение вступит в силу в июле 2027 года. Аккумуляторные элементы также должны будут использовать переработанные материалы со следующим процентным содержанием металлов:

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Кобальт – 16%;

Свинец – 85%;

Литий – 6%;

Никель – 6%.

Сообщается, что новые правила обяжут производителей предоставлять потребителям более точную информацию о приобретаемых ими батареях, используя этикетки и QR-коды. Благодаря этому потребители смогут узнать информацию о ёмкости, производительности, долговечности, химическом составе и необходимости «отдельного сбора». Кроме того, портативные аккумуляторы в бытовой технике должны быть сконструированы таким образом, чтобы потребители могли легко извлечь и заменить их самостоятельно. Это правило станет обязательным через 3,5 года после вступления в силу соответствующих законодательных норм.

Чтобы эти правила вступили в силу, они ещё должны пройти процедуру одобрения Европейским парламентом и Советом.

Источник: wccftech