Новое рекламное изображение смартфона Lenovo Z5 демонстрирует нижнюю рамку под дисплеем. Она будет столь же тонкой, как остальные

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Вице-президент Lenovo Group Чанг Ченг опубликовал в социальной сети Weibo еще одно рекламное изображение смартфона Lenovo Z5. Речь о том самом по-настоящему безрамочном смартфоне, у которого экран должен занимать более 95% площади лицевой панели.

Напомним, ранее Чанг Ченг публиковал изображение верхней части лицевой панели и эскиз грядущей новинки, указывающие на экран без выреза, занимающих всю лицевую панель устройства.

На новом изображении акцент сделан уже на нижней части лицевой панели грядущей новинки. И оно указывает, что нижняя рамка будет такой же узкой, как и все остальные. По сути, Lenovo Z5 будет лишен рамок в классическом понимании и единственное, что обрамляем экран – грани самого корпуса. Конечно, нам еще предстоит дождаться реальных фото устройства, чтобы убедится, не приукрасила ли Lenovo реальность на рекламных изображениях. Но маловероятно, что производитель стал бы настолько подставляться.

Куда инженеры Lenovo спрятали фронтальную камеру и стандартные сенсоры тоже еще нужно выяснить. Ранее вице-президент Lenovo, рассказывая о Lenovo Z5, упоминал о «четырех технологических прорывах» и «18 новых запатентованных технологий», но без какой-либо конкретики.

Принимая во внимание то, что Ченг называл Lenovo Z5 флагманским смартфоном, можно смело предположить в нем SoC Snapdragon 845. Но, опять-таки, никаких точных данных касательно технических параметров новинки пока нет.

Насколько удобен в использовании с эргономической точки зрения окажется Lenovo Z5 можно будет узнать только после выхода новинки. К слову, анонс Lenovo Z5 ожидается 14 июня.

Источник: gizmochina