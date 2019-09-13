Новые iPhone 11 не блещут производительностью в AnTuTu и к тому же все оснащаются 4 ГБ ОЗУ





Представляя 10 сентября новые смартфоны iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, которые сегодня стали доступны для предзаказа, представители Apple, без лишней скромности, называли аппаратную платформу Apple A13 Bionic (ее получили все три новые модели) самой быстрой мобильной однокристальной системой и самым быстрым GPU в индустрии. Также нам показывали странные графики (ниже), демонстрирующие значительное превосходство собственного решения над конкурирующими Snapdragon 855 и Kirin 980. Теперь же появились результаты независимого тестирования всех трех новых смартфонов Apple в AnTuTu. И они не впечатляют совсем.

Однако прежде чем перейти непосредственно к результатам, хотелось бы отметить один интересный момент. Только вчера сообщалось, что более доступный iPhone 11 получил 4 ГБ оперативной памяти, а старшие модели iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — по 6 ГБ ОЗУ. Но соответствующие записи AnTuTu указывают, что все три — iPhone 11, iPhone 11 Pro и iPhone 11 Pro Max — получили по 4 ГБ ОЗУ.

Что касается результатов, они следующие:

iPhone11 — 456655

iPhone 11 Pro — 455452

iPhone 11 Pro Max — 462098

Учитывая, что предыдущие SoC Apple стабильно обновляли рекорды, демонстрируя недостижимые для конкурирующий решений показатели производительности, то, что можно увидеть на этих скриншотах, мягко говоря, не впечатляет. Для сравнения, смартфоны на Snapdragon 855+ набирают в том же AnTuTu под 470 тыс. баллов.

Конечно, прежде чем делать окончательные выводы, стоит дождаться дополнительных результатов тестирования iPhone 11 в AnTuTu и Geekbench. К тому же, есть вероятность, что эти изображения могут быть подделкой.

Источник: Twitter