Новые смартфоны OnePlus 8 заметно прибавят в цене относительно предшественников





Презентация линейки смартфонов OnePlus 8 состоится 14 апреля. О них мы знаем уже практически все, но пока не было данных о цене. И вот сейчас этот аспект прокомментировал лично генеральный директор OnePlus Пит Лау.

Само собой, никаких конкретных данных о цене глава OnePlus не предоставил. Более того, сделанное им заявление, что «OnePlus 8 будут стоить дешевле $1000», больше похоже на троллинг. В то же время есть предварительные данные о ценах на смартфоны линейки OnePlus 8 для рынка Китая. Приводим их ниже в таблице.

OnePlus 8 OnePlus 8 Pro OnePlus Z (8 Lite) 8/128 ГБ $540 $720 $430 8/256 ГБ $580 $800 $480 12/256 ГБ $620 $870 —

Для сравнения, в Китае, где смартфоны, как известно, дешевле, смартфон OnePlus 7 стартовал с $435, OnePlus 7 Pro — с $580, а OnePlus 7T Pro — с $635. То есть, в США стоимость OnePlus 8 Pro вполне может оказаться на уровне $900-$1000.

Учитывая общую тенденцию роста цен и весьма существенный список новшеств, такой итог был вполне предсказуем. Собственно, особо удивляться здесь нечему. После нового флагмана Xiaomi Mi 10 Pro за 1000 евро было понятно, что доступные китайские флагманы остались в прошлом.

Источник: PhoneArena и Business Insider