В сеть попали фотографии нового безрамочного смартфона Vivo с камерой-перископом, как у модели APEX

В начале марта китайцы представили весьма интересный безрамочный смартфон Vivo APEX с фронтальной камерой-перископом и встроенным сканером отпечатков размером в пол-экрана. Однако судя по сегодняшней утечке, компания работает над еще одним смартфоном в подобном формате.

На попавшей в сеть фотографии можно увидеть моноблок с максимально безрамочным дизайном, при этом четко видно, что фронтальная камера выполнена по той же «перископной» схеме. При этом эксперты уверяют, что боковые грани выглядят более скругленными и скошенными, а сам корпус — более тонким, чем у уже представленного смартфона Vivo APEX.

Из этого можно сделать вывод о том, что перед нами еще одна новая модель от Vivo, так как вряд ли это обновленная версия модели APEX, с момента анонса которой прошло всего 2,5 месяца. С другой стороны нельзя исключать, что серийная версия получит именно такой дизайн, так как массовое производство модели стартует только в середине текущего года.

Напомним, что смартфон Vivo APEX оснащается OLED-матрицей с диагональю 5,99 дюйма, Full HD+ разрешением и соотношением сторон 18:9. Сканер отпечатков Half-Screen Fingerprint Scanning Technology встроен под матрицу, где занимает порядка трети площади экрана в его нижней части, а соотношение экрана к площади фронтальной панели составляет 91%. В качестве аппаратной платформы используется чипсет Qualcomm Snapdragon 845, а точные характеристики и стоимость производитель обещает объявить позже.

Источник: Gizmochina