Новый абсолютный рекорд разгона от Intel Core i9-14900KF — 9130,33 МГц

Процессор Intel Core i9-14900KF, который всегда считался одним из самых лучших, сейчас стал еще и самым быстрым в мире по тактовой частоте.

Китайский оверклокер wytiwx успешно разогнал Core i9-14900KF до 9130,33 МГц с помощью жидкого гелия и установил новый мировой рекорд частоты процессора, что официально подтверждает HWBot. Процессор обошел предыдущего рекордсмена, Core i9-14900KS, лишь на 13 МГц. Wytiwx запустил Core i9-14900KF с напряжением 1,388 В для достижения стабильности. Поскольку чип охлаждался жидким гелием, это не привело к проблемам.

Стенд для разгона также состоял из материнской платы Asus ROG Maximus Z790 Apex, предназначенной для экстремальных оверклокеров, одного модуля памяти Corsair Vengeance DDR5 32 ГБ, разогнанного до параметров DDR5-5744, видеокарты GeForce RTX 3050 и блока питания Corsair HX1200i.

В целом в последние годы можно наблюдать сравнительно небольшое увеличение тактовой частоты, как заводской, так и в разгоне. Вероятно, индустрия достигла предела того, что могут предложить существующие архитектуры. Финский оверклокер The Stilt разогнал AMD Athlon FX-8370 до 8722 МГц еще в 2014 году. Этот рекорд оставался на вершине в течение долгих восьми лет, прежде чем Core i9-13900K перехватил корону в 2022 году, когда опередил чип AMD лишь на 3 МГц.

Самая новая серия процессоров Intel Core Ultra 200S (Arrow Lake) не слишком умелая в разгоне и имеет нарекания даже в отношении обычной производительности. Чипы Nova Lake, которые выйдут в следующем году, имеют шанс это изменить.

