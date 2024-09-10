Новый кадр «Гладиатор II» — Пол Мескаль в Колизее не на экскурсии

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«Гладиатор II» Ридли Скотта возвращается в Колизей с Полом Мескалем в роли Луция в новом кадре из фильма. Но когда-то режиссер поклялся этого не делать.

Продолжение саги начинается не в Риме, а через два десятилетия после событий первого «Гладиатора» 2000 года, с Луцием, теперь взрослым, который живет со своей женой и ребенком в Нумидии, на побережье Северной Африки. После римского вторжения он попал в рабство и, как и Максимус, стал гладиатором на самой жестокой арене Рима.

«Могу ли я вернуться в Рим? Могу ли я снова отправиться в Колизей? Потому что мы сделали это с Расселом. И ответ таков: лучше быть в Колизее, потому что фильм называется «Гладиатор». Я не знаю, как ты это сделать не возвращаясь в Колизей, иначе нет смысла это делать», — рассказал режиссер журналу Total Film.

Это не единственный способ, которым «Гладиатор 2» повторяет историю, поскольку Скотт хочет напомнить зрителям, что это не подборка каких-то отдельных историй — такое на самом деле происходило. «Люди думают, что история — это то, чего не было. Ей-богу, это повторялось снова и снова… Я пытался немного вернуть ту историю в реальность, а не как фантазию».

«Гладиатор II» стартует в украинских кинотеатрах в 14 ноября. Фильм воплощает некоторые идеи режиссера, которые он не смог реализовать в своей классической ленте 24 года назад.

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Источники: Total Film, GamesRadar

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