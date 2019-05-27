NVIDIA анонсировала ноутбуки RTX Studio, предназначенные для создателей контента

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Во время проведения выставки Computex 2019 компания NVIDIA анонсировала новую инициативу, ориентированную на создателей цифрового контента. В рамках инициативы NVIDIA RTX Studio предлагаются набор API, SDK и драйверов для GPU серии RTX GPU, призванные повысить производительность и эффективность программного обеспечения для творчества.

Как отмечает NVIDIA, набор драйверов Studio Drivers (ранее известный как Creator-Ready Drivers) протестирован на совместимость с программным обеспечением Adobe, Epic, Autodesk, Unity и Blackmagic Design. Разработчики приложений могут использовать ПО CUDA-X AI для автоматизации некоторых задач, таких как масштабирование изображений или колорирование видео.

Семеро производителей компьютеров уже заявили о своей поддержке инициативы NVIDIA RTX Studio и подготовили к выставке Computex 2019 сразу 17 моделей ноутбуков под брендом RTX Studio. Такие устройства создали Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI и Razer. В ноутбуках используются видеокарты GeForce RTX 2080, 2070 и 2060, а также Quadro 5000, 4000 и 3000. Цены на ноутбуки RTX Studio будут начинаться с уровня $1599.

Как заявляет NVIDIA, по результатам тестирования ноутбук RTX Studio с процессором Intel Core i7 и видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q в 7 раз более производительный по сравнению с топовым MacBook Pro с процессором Core i9 и видеокартой AMD Radeon Pro Vega 20 в приложениях Maya и RedCine-X Pro.

Источник: The Verge