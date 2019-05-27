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NVIDIA анонсировала ноутбуки RTX Studio, предназначенные для создателей контента

NVIDIA анонсировала ноутбуки RTX Studio, предназначенные для создателей контента

NVIDIA анонсировала ноутбуки RTX Studio, предназначенные для создателей контента


Во время проведения выставки Computex 2019 компания NVIDIA анонсировала новую инициативу, ориентированную на создателей цифрового контента. В рамках инициативы NVIDIA RTX Studio предлагаются набор API, SDK и драйверов для GPU серии RTX GPU, призванные повысить производительность и эффективность программного обеспечения для творчества.

Как отмечает NVIDIA, набор драйверов Studio Drivers (ранее известный как Creator-Ready Drivers) протестирован на совместимость с программным обеспечением Adobe, Epic, Autodesk, Unity и Blackmagic Design. Разработчики приложений могут использовать ПО CUDA-X AI для автоматизации некоторых задач, таких как масштабирование изображений или колорирование видео.

Семеро производителей компьютеров уже заявили о своей поддержке инициативы NVIDIA RTX Studio и подготовили к выставке Computex 2019 сразу 17 моделей ноутбуков под брендом RTX Studio. Такие устройства создали Acer, ASUS, Dell, Gigabyte, HP, MSI и Razer. В ноутбуках используются видеокарты GeForce RTX 2080, 2070 и 2060, а также Quadro 5000, 4000 и 3000. Цены на ноутбуки RTX Studio будут начинаться с уровня $1599.

Как заявляет NVIDIA, по результатам тестирования ноутбук RTX Studio с процессором Intel Core i7 и видеокартой GeForce RTX 2080 Max-Q в 7 раз более производительный по сравнению с топовым MacBook Pro с процессором Core i9 и видеокартой AMD Radeon Pro Vega 20 в приложениях Maya и RedCine-X Pro.

Источник: The Verge

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