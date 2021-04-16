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NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии


На недавнем ежегодном собрании инвесторов NVIDIA также не преминула похвастаться успехами настольных и мобильных игровых видеокарт GeForce RTX 30-й серии — компания в очередной раз назвала запуск Ampere самым успешным в истории и в нескольких графиках рассказала о ключевых достижениях.

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

Так, за первые 18 месяцев линейка GeForce RTX 30 разошлась вдвое большим тиражом, чем предыдущая серия GeForce RTX 20 (Turing) за аналогичный период времени. Это также подтверждает статистика Steam — за первые полгода Ampere вдвое превзошла Turing по общей доле среди пользователей магазина Valve (первенство продолжает удерживать NVIDIA GeForce GTX 1060 — эти видеокарты установлены в ПК 9,15% пользователей Steam).

С запуском игровых видеокарт Ampere средняя цена продажи возросла до 360 долларов, но в условиях текущего дефицита рекомендованные цены  не имеет ничего общего с реальностью — карты продают с наценкой в 3-4 раза.

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серииВ NVIDIA заявляют, что серия карт RTX «перезапустила» пользовательскую базу — на модели с рейтрейсингом и DLSS уже перешли 15% всех игроков.

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

Не играми едиными — среди основных категорий клиентов NVIDIA выделяет создателей контента (45 миллионов человек), стримеров (30 миллионов) и владельцев гарнитур VR, прогнозируя рост категории до 33 миллионов к 2025 году. Разумеется, о майнерах в этом контексте производитель скромно умолчал.

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серииПо словам NVIDIA, ноутбуки с мобильными видеокартами GeForce — самая быстрорастущая игровая платформа на сегодняшний день. В 2020-м продажи суммарные продажи таких ноутбуков оказались выше PS5, которая, напомним, продалась тиражом в 4,5 миллиона единиц.

NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

Также компания поделилась свежей статистикой облачного сервиса GeForce Now, которым на сегодняшний день пользуется около 10 миллионов человек: 65% — маломощные ПК и хромбуки, 20% — Android, 15% — суммарно Mac и iOS, и 5% — Android TV.

На той же презентации финансовый директор NVIDIA заявила, что дефицит видеокарт будет сохраняться на протяжении всего 2021 года. В то же время CEO TSMC предупредил о возможном сохранении дефицита полупроводников на протяжении всего 2022 года.

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