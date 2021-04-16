NVIDIA: GeForce RTX 30-й серии продается вдвое лучше GeForce RTX 20-й серии

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На недавнем ежегодном собрании инвесторов NVIDIA также не преминула похвастаться успехами настольных и мобильных игровых видеокарт GeForce RTX 30-й серии — компания в очередной раз назвала запуск Ampere самым успешным в истории и в нескольких графиках рассказала о ключевых достижениях.

Так, за первые 18 месяцев линейка GeForce RTX 30 разошлась вдвое большим тиражом, чем предыдущая серия GeForce RTX 20 (Turing) за аналогичный период времени. Это также подтверждает статистика Steam — за первые полгода Ampere вдвое превзошла Turing по общей доле среди пользователей магазина Valve (первенство продолжает удерживать NVIDIA GeForce GTX 1060 — эти видеокарты установлены в ПК 9,15% пользователей Steam).

С запуском игровых видеокарт Ampere средняя цена продажи возросла до 360 долларов, но в условиях текущего дефицита рекомендованные цены не имеет ничего общего с реальностью — карты продают с наценкой в 3-4 раза.

В NVIDIA заявляют, что серия карт RTX «перезапустила» пользовательскую базу — на модели с рейтрейсингом и DLSS уже перешли 15% всех игроков.

Не играми едиными — среди основных категорий клиентов NVIDIA выделяет создателей контента (45 миллионов человек), стримеров (30 миллионов) и владельцев гарнитур VR, прогнозируя рост категории до 33 миллионов к 2025 году. Разумеется, о майнерах в этом контексте производитель скромно умолчал.

По словам NVIDIA, ноутбуки с мобильными видеокартами GeForce — самая быстрорастущая игровая платформа на сегодняшний день. В 2020-м продажи суммарные продажи таких ноутбуков оказались выше PS5, которая, напомним, продалась тиражом в 4,5 миллиона единиц.

Также компания поделилась свежей статистикой облачного сервиса GeForce Now, которым на сегодняшний день пользуется около 10 миллионов человек: 65% — маломощные ПК и хромбуки, 20% — Android, 15% — суммарно Mac и iOS, и 5% — Android TV.

На той же презентации финансовый директор NVIDIA заявила, что дефицит видеокарт будет сохраняться на протяжении всего 2021 года. В то же время CEO TSMC предупредил о возможном сохранении дефицита полупроводников на протяжении всего 2022 года.