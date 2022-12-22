Николас Кейдж все-таки появился в образе Супермена — правда, в фанатском трейлере отмененного фильма DC “Superman Lives”

Анимационная студия Lazy Droid Studio в фанатском трейлере фильма DC «Супермен жив»/Superman Lives осуществила давнюю мечту Николаса Кейджа и его поклонников — показала, как актер мог бы выглядеть в роли Супермена.

Реальные съемки «Superman Lives», основанного на истории, первоначально предоставленной режиссером Кевином Смитом («Клерки»), планировали начать в 1998 году. Главную роль должен был сыграть Николас Кейдж, а в режиссерском кресле мог посидеть Тим Бертон. Впрочем, Warner Bros. не согласилась с бюджетом, который предлагался по сценарию Уэсли Стрика, а дальше, попробовав сотрудничество с другим писателем Дэном Гилроем, вообще отказалась от проекта.

Проблемы, с которыми столкнулись во время производства, впоследствии подробно описали в документальном фильме «Смерть «Супермен жив: Что же случилось?»/The Death of «Superman Lives»: What Happened?

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И хотя история о том, как Кейдж чуть не получил свой собственный фильм о Супермене, стала легендарной, фанаты увидели лишь несколько предсерийных фото актера в плаще Человека из стали. Теперь у нас есть и анимационный трейлер, в котором главный злодей Брейниак получает сообщение от Лекса Лютора, прежде чем Супермен Кейджа поднимается в небо.

Давний фанат комиксов Николас Кейдж ранее заявлял, что именно он позвал Бертона в проект, а не наоборот. Также актер говорил, что у него есть «четкое видение своего персонажа».

Уже после отмены проекта, Кейдж продолжал демонстрировать свою любовь к персонажу: в 2005 году своего второго ребенка актер назвал Кэл-Эл в честь оригинального криптоновского имени Супермена.

В 2018 году Кейдж получил шанс озвучить Супермена в «Юные титаны, вперед!» — почти через 20 лет после того, как впервые был закреплен за этой ролью. Его сын Кэл-Эл также озвучил в работе молодого Брюсселя Уэйна.

Кевин Смит также рассматривал Кейджа на роль Бизарро в отмененном шоу-антологии DC “Strange Adventures”, которое должно было сосредоточиться на менее известных героях вселенной.

Ранее Генри Кавилл подтвердил, что не вернется к роли Супермэна в будущих проектах DC. Джеймс Ганн сейчас пишет сценарий фильма о «Человеке из стали» и отмечает, что проект будет сосредоточен на молодых годах героя, поэтому его сыграет более юный актер.

Режиссер Джефри Джейкоб Абрамс и сценарист Та-Нехиси Коатес также разрабатывают фильм о Супермене с темнокожим актером в главной роли «Black Superman».

Источник: Screenrant