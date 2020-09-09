Обновленная раскладушка Motorola Razr 5G полностью рассекречена за считанные часы до анонса — Snapdragon 765G, улучшенная камера, более емкий аккумулятор и цена €1500

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Позже сегодня состоится презентация обновленной раскладушки с гибким экраном Motorola Razr 5G, но ждать официального анонса нет никакого смысла — веб-ресурс WinFuture уже опубликовал все подробности: официальные рендеры, детальные характеристики и даже стоимость новинки.

Если вкратце, все, что мы видели и слышали о раскладушке Motorola Razr 5G с гибким экраном до этого момента — подтвердилось. Новинка сохранила оригинальный дизайн с вырезом и «подбородком» (хотя и несколько уменьшенными), но получила новую аппаратную начинку и функции.

Основной внутренний экран останется прежним — P-OLED Flex View диагональю 6,2 дюйма разрешением 2142х876 пикселей (21:9), как и наружный — Quick View G-OLED диагональю 2,7 дюйма и разрешением 800х600 пикселей. Что же касается отличий, то их можно пересчитать на пальцах одной руки:

«игровая» SoC среднего уровня Snapdragon 765G со встроенным модемом 5G (вместо Qualcomm Snapdragon 710);

8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ флэш-памяти (против 6/128 ГБ у оригинальной модели);

улучшенный набор камер: разрешение основной выросло с 16 до 48 Мп (сенсор Samsung GM1, оптика F/1,7, OIS и режим Night Vision), а фронтальной — с 5 до 20 Мп;

емкость аккумулятора выросла с 2510 мА·ч до 2800 мА·ч (двойная конструкция и поддержка 18-ваттной зарядки);

сканер отпечатков пальцев переехал из выступа под экраном на заднюю панель.

Габариты Motorola Razr 5G в сложенном состоянии 90,8×72,6×16 мм, в разложенном – 168,6×72,6×7,9 мм. Масса — 190 г. Для сравнения, у оригинальной модели параметры были следующими: 94х72х14 мм в сложенном и 172х72х6,9 мм — в разложенном, масса немаленькая — 205 г.

Новая Motorola Razr также оснащается слотом nanoSIM вдобавок к eSIM, который был единственной опцией в оригинальной модели. Она будет конкурировать с недавно вышедшей обновленной раскладушкой Galaxy Z Flip 5G, которая в США стоит $1450 (в Украине она официально не продается).

Первым делом Motorola Razr 5G выйдет в Европе и будет предлагаться по рекомендованной цене €1500. Поначалу будет доступен только черный цвет, но затем выйдет и вариант Blush Gold. Завтра состоится презентация Motorola Razr 5G в Китае, где должны быть объявлены условия выпуска для рынка Поднебесной. О сроках выхода и цене Motorola Razr 5G для Украины пока данных нет. Оригинальная раскладушка с гибким экраном Motorola Razr в украинской рознице стоила целых 50 000 грн.

Источник: WinFuture