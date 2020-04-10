Раскладушка Motorola Razr с гибким экраном облачилась в «золото». Получилось красиво, но все равно очень дорого

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Бренд Motorola, принадлежащий китайской компании Lenovo, объявил о выходе новой версии нашумевшей раскладушки Motorola Razr с гибким экраном. Сразу оговорим, что речь о новом цветовом варианте.

До этого момента Motorola Razr был доступен только в единственном цвете — черном. Теперь же к черному добавился альтернативный вариант — задняя панель и «подбородок» облачились в золото. Уточним, что под «золотом» в данном случае подразумевается покраска в золотой цвет. Очевидно, что таким образом Motorola стремиться подстегнуть интерес к весьма недешевой раскладушке.

Никаких других от выпущенной в феврале оригинальной модели Motorola Razr нет. Хорошей новостью является то, что цена осталась прежней — $1499. Пока новый цвет доступен только в США, где Motorola Razr остается эксклюзивом Verizon.

В Украине раскладушка Motorola Razr, которая, как известно, вышла весьма компромиссным устройством, предлагается только в черном цвете за крайне нескромную сумму в 50 000 грн. Для сравнения, конкурирующая Samsung Galaxy Z Flip стоит почти на 10 тыс. дешевле — 41 999 грн.

Источник: Motorola