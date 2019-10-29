На подходе новые «горбатые» чехлы с аккумуляторами Apple Smart Battery Case для смартфонов iPhone 11





Apple заметно улучшила автономность новых смартфонов iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max, главным образом за счет увеличения емкости аккумулятора каждой из моделей. Но вот сейчас стало известно, что Apple работает над новым поколением фирменных чехлов Smart Battery Case, которые в теории позволят смартфонам iPhone 2019 года работать до двух дней. Прямое указание (изображение выше) на это обнаружили в исходном коде новейшей ОС iOS 13.2, которая оказалась не беспроблемной.

Как видим, единственное изменение в дизайне — квадратный вырез под основную камеру. В остальном же все по-прежнему: нас ждет все тот же пресловутый дизайн с заметным выступом, из-за которого к Smart Battery Case приклеилось немало забавных прозвищ («беременный чехол», «чехол, сожравший iPhone SE», «горбатый чехол» и т.д.).

Увы, подробностей о том, сколько часов работы новые Smart Battery Case добавят каждой из моделей iPhone 2019 года пока нет. Если снова провести параллели с прошлым годом, то с момента появления первых упоминания до анонса прошло около месяца, так что Smart Battery Case для iPhone 11, iPhone 11 Pro и 11 Pro Max смело можно ждать в следующем месяце. Также можно предположить, что аккумулятор в новом чехле будет более емким, нежели в старой модели.

Источник: 9to5Mac